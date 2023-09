Unternehmensprofil

Die Coty, Inc ist ein führendes global agierendes Beauty-Unternehmen. Gegründet 1904 in Paris, verfügt Coty heute ein breites Portfolio von bekannten Marken, die in die drei Segmente Düfte, dekorative Kosmetik sowie Haut- und Körperpflege gegliedert sind. Kernmarken sind adidas, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, Philosophie, Playboy, Rimmel und Sally Hansen. Mit diesen Marken ist Coty in allen wichtigen Vertriebskanälen in über 130 Ländern und Territorien präsent.

Offizielle Webseite: www.coty.com