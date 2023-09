Danaher Corporation

Unternehmensprofil

Die Danaher Corp. entwickelt und produziert medizinische, industrielle und gewerbliche Produkte und Dienstleistungen, deren Vermarktung vor allem über ein Direktvertriebsmodell erfolgt. Die F&E-, Produktions-, Vertriebs-, Service- und Verwaltungseinrichtungen des Konzerns befinden sich in mehr als 60 Ländern. Das Geschäft ist in drei Segmente unterteilt. Das Segment Life Sciences bietet eine breite Palette von Instrumenten und Verbrauchsmaterialien an, die von den Kunden zur Untersuchung von Genen, Proteinen, Metaboliten und Zellen verwendet werden. Das Segment Diagnostics bietet Kliniken, Arztpraxen, Referenzlaboratorien und andere Einrichtungen der Intensivmedizin analytische Instrumente, Reagenzien, Verbrauchsmaterialien, Software und Dienstleistungen an. Das Segment Environmental & Applied Solutions umfasst Produkte und Dienstleistungen, die dazu beitragen, wichtige Ressourcen zu schützen und die weltweite Lebensmittel- und Wasserversorgung zu sichern.

Offizielle Webseite: www.danaher.com