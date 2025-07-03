Unternehmensprofil

Die Domino's Pizza, Inc. betreibt Pizza-Restaurants an mehr als 22.100 Standorten in über 90 Märkten auf der ganzen Welt. Die Filialen verfügen über zwei unterschiedliche Servicemodelle, wobei sowohl der Lieferservice als auch der Abholservice einen bedeutenden Anteil am Geschäft ausmachen. Das Unternehmen agiert in erster Linie als Franchisegeber. Mehr als 90 Prozent der Filialen befinden sich im Besitz der unabhängigen Franchisenehmer.

Offizielle Webseite: https://ir.dominos.com