Unternehmensprofil

Die Domino's Pizza, Inc. betreibt Pizza-Restaurants an mehr als 18.800 Standorten in über 90 Märkten auf der ganzen Welt. Die Filialen verfügen über zwei unterschiedliche Servicemodelle mit einem bedeutenden Anteil an Liefer- und Mitnahmeservices. Das Unternehmen agiert in erster Linie als Franchisegeber. Etwa 98 Prozent der Domino's-Filialen befinden sich im Besitz der unabhängigen Franchisenehmer.

Offizielle Webseite: www.dominosbiz.com