Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Domino’s Pizza

%
H T
WKN A0B6VQ
ISIN US25754A2015
Börse -
Stand -
Domino’s Pizza Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Domino’s Pizza

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Domino’s Pizza

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,31 5,18 4,94 4,71 4,48
    Nettogewinn (Mrd) 0,67 0,63 0,60 0,58 0,52
    Gewinn/Aktie 20,95 19,03 17,69 16,83 14,80
    Dividende/Aktie 8,85 7,97 6,96 6,04 4,84
    Rendite (%) 2,55 2,29 1,64 1,44 1,17
    KGV 16,63 18,26 24,06 24,94 27,85
    KUV 2,11 2,23 2,91 3,08 3,20

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Domino's Pizza, Inc. betreibt Pizza-Restaurants an mehr als 22.100 Standorten in über 90 Märkten auf der ganzen Welt. Die Filialen verfügen über zwei unterschiedliche Servicemodelle, wobei sowohl der Lieferservice als auch der Abholservice einen bedeutenden Anteil am Geschäft ausmachen. Das Unternehmen agiert in erster Linie als Franchisegeber. Mehr als 90 Prozent der Filialen befinden sich im Besitz der unabhängigen Franchisenehmer.

    Offizielle Webseite: https://ir.dominos.com

    Aktionärsverteilung