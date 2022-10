Alle Anleger wollen es wissen: Auf welche Unternehmen sollte man zu diesen Marktzeiten setzen? Eine spezielle Liste von Morningstar offenbart zehn Aktien, die man jetzt kaufen sollte. Von Jennifer Senninger

Auf diese Liste wollen alle einen Blick erhaschen: Wie TheStreet berichtete, erstellte das Finanzanalyse-Unternehmen Morningstar eine Liste mit zehn Unternehmen, die man jetzt besitzen sollte. Der S&P 500 liegt seit Jahresanfang rund 25 Prozent im Minus. Die Stimmung ist gänzlich schlecht – so schlecht, dass viele Anleger dies nun als Kontraindikator zum Kaufen sehen. Tatsächlich könnte der Tiefpunkt bereits oder zumindest bald erreicht sein.

So oder so: Die Liste, die Morningstar anfertigte, birgt Unternehmen, die vor allem einen großen Burggraben haben. Sprich: Starke Wettbewerbsvorteile, die Anlegern ermöglichen sollen, in den kommenden 20 Jahren so große Renditen zu erzielen, dass die Kosten dabei überstiegen werden. Außerdem verfügen die Unternehmen auf der Liste über vorhersehbare Cashflows und die Aktien sind laut Morningstar alle unterbewertet.

Liste zeigt die besten zehn Unternehmen

Auf der Liste befinden sich keine unbekannten Namen. Auch Warren Buffetts Konzern Berkshire Hathaway findet sich darauf.

- Anheuser-Busch InBev

- Berkshire Hathaway (B)

- GSK

- Emerson Electric

- Microsoft

- Walt Disney

- Nike

- Comcast

- Domino’s Pizza

- Starbucks

Laut Morningstar liegt Berkshires fairer Wert bei 357 Dollar. Zum Vergleich: Derzeit liegt der Kurs bei etwa 277 Dollar. „Wir glauben weiterhin, dass Berkshire aufgrund seiner Diversifizierung und seines insgesamt niedrigeren Risikoprofils eines der besseren risikobereinigten Renditeprofile im Finanzdienstleistungssektor bietet“, so Morningstar. Das Unternehmen „bleibt ein allgemein solider Kandidat für einen Schutz vor Kursverlusten bei Marktausverkäufen“. Und weiter: „Wir sind weiterhin beeindruckt von der Fähigkeit von Berkshire, in den meisten Jahren ein hohes ein- bis zweistelliges Wachstum des Buchwerts je Aktie zu erzielen, das deutlich über unserer Schätzung der Kapitalkosten liegt.“

Auch bei Nike ist Morningstar deutlich optimistisch, der faire Wert liege derzeit bei 129 Dollar – während der aktuelle Kurs bei etwa 89 Dollar notiert. „Wir sehen Nike als Marktführer auf dem Sportbekleidungsmarkt und glauben, dass es trotz kurzfristiger Bestands- und Wirtschaftsprobleme die aktuellen Herausforderungen meistern wird“, erklärt Morningstar. „Nike, die größte Sportschuhmarke in allen wichtigen Kategorien und auf allen wichtigen Märkten, dominiert Kategorien wie Laufen und Basketball mit beliebten Schuhstilen.“ Das Unternehmen „steht einem erheblichen Wettbewerb gegenüber, doch wir glauben, dass es über einen langen Zeitraum bewiesen hat, dass es Marktanteile und Preise halten kann“.