Diese zwei Dividendenwachstumsaktien haben ein krisensicheres Geschäftsmodell und lassen ihre Dividenden jährlich kräftig wachsen. Diese Werte sind nicht nur Kandidaten für einen Kauf, sondern auch für Buy&Hold forever.

Viele Anleger fragen sich in der aktuellen Marktlage zurecht, was man noch kaufen kann. Viele Value-Aktien haben aufgrund der Rotation des Kapitals von Growth zu Value schon enorm hohe Bewertungen erreicht, während Growth-Aktien mit enormen Risiken belastet scheinen, auch wenn sie inzwischen etwas günstiger sind.

Doch so stehen Anleger fast ratlos vor der Frage, welche Aktien man jetzt kaufen kann, ohne sich in zwei Jahren nicht darüber zu ärgern. Für langfristige Investoren könnten deswegen vor allem diese beiden Dividendenwachstumsaktien interessant sein:

Dominos Pizza – Krisenfestes Geschäftsmodell

Essen müssen die Leute immer, sagt ein Sprichwort an der Börse und das trifft tatsächlich zu. Vor allem dann wenn der Gürtel enger geschnallt werden muss, beschränkt man sich oft auf Fast Food statt ins Restaurant zu gehen, was der ersten Dividendenwachstumsaktie Dominos Pizza zugutekommt.

Das Unternehmen, welches hauptsächlich ein Franchise-System ist, hat damit klassisch den Fokus auf die Bereiche Gastronomie und Gewerbeimmobilien. Dass dieses Geschäft sehr erfolgreich ist, zeigt nicht zuletzt der Aktienkurs von Dominos Pizza, welcher in den vergangenen fünf Jahren um 85 Prozent gestiegen ist.

Aber wie gut prognostizierbar und wachstumsstark das Geschäftsmodell ist, zeigt nicht nur der Kurs, sondern auch die Ausschüttung. Im Verlauf der vergangenen fünf Jahre kamen zu 85 Prozent Kursperformance nämlich noch 100 Prozent Dividendensteigerung dazu.

Microsoft – Auf dem Weg zum Dividendenaristokraten

Doch wem ein Investment in Dominos vor allem aufgrund der hohen Schuldenquote nicht allzu gut schmeckt, der kann sich einen anderen starken Wachstumswert anschauen, welcher auf dem besten Weg zum Dividendenaristokraten ist. Die Rede ist von Microsoft, welche ihre Ausschüttungen bereits 14 Jahre infolge angehoben und diese allein in den vergangenen fünf Jahren um 62 Prozent gesteigert haben.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist weithin bekannt und gerade durch die Office Sparte ein krisensicheres Geschäftsmodell, was aber auch durch Bereiche wie Cloud und AI Wachstumschancen bietet.

Auch was Dividendenwachstum für einen Effekt haben kann, zeigt Microsoft. Wer im ersten Quartal 2013 in die Aktie eingestiegen ist, hat heute nicht nur eine Menge Kursgewinne, sondern hat eine Dividendenrendite auf den Einstandskurs von sagenhaften zehn Prozent.

