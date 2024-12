Mit dem Kauf dieser Aktie hat Milliardär Warren Buffett kürzlich alle überrascht – doch womöglich steckt ein genialer Plan dahinter, der dazu führen könnte, dass die Aktie bald zweistellig steigt. Sollten Anleger jetzt zuschlagen?

Was dieser Investor kauft und verkauft, beobachten Anleger ganz genau. Denn bei Warren Buffett (94) handelt es sich um denn wohl besten Investor der Welt. Und erst kürzlich offenbarte er per 13F-Einreichung, wie der Stand zum Ende des dritten Quartals im Portfolio von Berkshire Hathaway aussieht.

Und dabei offenbarte sich für Anleger etwas Erstaunliches: Denn der Milliardär kaufte eine neue Aktie, die man vermutlich nicht erwartet hätte. Doch es könnte sich ein genialer Plan dahinter verstecken. Sollten Anleger jetzt zuschlagen?

Diese Aktie hat Warren Buffett neu gekauft – und es könnte einen genialen Grund haben

Ein Blick auf den aktuellen Stand von Warren Buffetts Berkshire Hathaway Portfolio zeigt, dass das „Orakel von Omaha“ im dritten Quartal über 1,2 Millionen Aktien der Fast-Food-Kette Domino’s Pizza gekauft hat.

Es ist bekannt, dass Warren Buffett eine Aktie und ihr Unternehmen auf Herz und Nieren prüft, ehe er auch nur einen Cent investiert. Und Domino’s scheint genau in sein Beuteschema zu passen: Starke Marke, solides Geschäftsmodell, nachhaltiger Wettbewerbsvorteil. Die Dividendenrendite liegt bei 1,35 Prozent und das KGV liegt mit 27 derzeit unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, der bei 31 liegt.

Das Besondere: Laut dem Finanzportal „The Motley Fool“ liegt die Aktie seit ihrem Börsengang vor 20 Jahren sagenhafte 7000 Prozent im Plus – inklusive Dividendenzahlungen. Und die Experten könnten hier etwas Spannendem auf der Spur sein, warum Buffett ausgerechnet jetzt bei der Domino’s Pizza Aktie zugeschlagen hat: Denn tatsächlich hat das Unternehmen seit dem Börsengang noch nie einen Aktiensplit vollzogen. Da der Kurs mittlerweile bei über 400 US-Dollar liegt – die Aktie liegt seit Jahresanfang knapp 20 Prozent im Plus – könnte das durchaus im Bereich des Möglichen sein.

Ein Aktiensplit treibt grundsätzlich den Kurs einer Aktie, da sie durch den niedrigeren Preis dann wieder für mehr Anleger zugänglich wird. Für das aktuelle Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Plus beim Umsatz von sechs Prozent. der Gewinn je Aktie könnte sogar um 17 Prozent auf 16,68 US-Dollar ansteigen. Die Analysten empfehlen derzeit mehrheitlich den Kauf. Am optimistischen ist die HSBC Bank: Denn diese sehen mit einem Kursziel von 583 US-Dollar derzeit eine Kurschance von 25 Prozent für die neue Buffett-Aktie!

