Unternehmensprofil

Die Dürr AG ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer. Als Spezialist für effiziente Produktionstechnik tritt die Gruppe in fünf Segmenten am Markt auf: "Paint and Final Assembly Systems" bietet Produktions- und Lackiertechnik für Automobilkarosserien. Maschinen und Systeme aus dem Segment "Measuring and Process Systems" kommen im Motoren- und Getriebebau und in der Fahrzeugendmontage zum Einsatz. Im Segment "Application Technology" bietet Dürr Lackierroboter und Hochrotationszerstäuber. 2011 kam das Segment "Clean Technology Systems" hinzu, 2014 das Segment "Woodworking Machinery and Systems", das die Aktivitäten der HOMAG Group bündelt. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr den Maschinenbau, die Elektroindustrie, die Energiewirtschaft sowie die Chemie- und Pharmaindustrie und seit Kurzem die holzverarbeitende Industrie mit innovativer Produktions- und Umwelttechnik. Weltweit verfügt Dürr seit Übernahme der HOMAG Group über mehr als 90 Standorte.

Offizielle Webseite: www.durr-group.com