Unternehmensprofil

Die Dufry AG ist ein international tätiger Einzelhändler, der sich auf Standorte an gut frequentierten Standorten zumeist an touristisch interessanten Punkten fokussiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Basel ist dabei auf vier Kontinenten an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen, Bahnhöfen, Stadtzentren, in Flugzeugen, auf Fähren und an Grenzübergängen mit Servicepoints vertreten. Die Produktpalette der Dufry AG umfasst Parfümerie- und Kosmetikartikel, Süßwaren, Nahrungsmittel und Cateringprodukte, Weine und Spirituosen, Bücher, Presseerzeugnisse, Uhren, Schmuck und Accessoires, Tabakwaren, Mode, Leder und Gepäck sowie Elektronikartikel. Am 03. Februar 2023 wurde die Übernahme eines Anteils von 50,3 Prozent an der Autogrill S.p.A. abgeschlossen.

Offizielle Webseite: www.dufry.com