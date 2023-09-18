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Avolta AG

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WKN A0HMLM
ISIN CH0023405456
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CHF)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 14,67 13,94 13,98 13,73 12,79
    Nettogewinn (Mrd) 0,56 0,50 0,34 0,26 0,22
    Gewinn/Aktie 2,07 1,73 1,39 0,70 0,64
    Dividende/Aktie 1,30 1,19 - 1,00 0,70
    Rendite (%) 2,69 2,47 - 2,75 2,12
    KGV 11,71 13,72 33,91 51,91 51,69
    KUV 0,45 0,50 0,49 0,40 0,39

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Avolta AG (zuvor Dufry AG) ist ein international tätiger Einzelhändler, der sich auf Standorte an gut frequentierten Standorten zumeist an touristisch interessanten Punkten fokussiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Basel ist dabei auf vier Kontinenten an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen, Bahnhöfen, Stadtzentren, in Flugzeugen, auf Fähren und an Grenzübergängen mit Servicepoints vertreten. Die Produktpalette der Dufry AG umfasst Parfümerie- und Kosmetikartikel, Süßwaren, Nahrungsmittel und Cateringprodukte, Weine und Spirituosen, Bücher, Presseerzeugnisse, Uhren, Schmuck und Accessoires, Tabakwaren, Mode, Leder und Gepäck sowie Elektronikartikel. Am 03. Februar 2023 wurde die Übernahme eines Anteils von 50,3 Prozent an der Autogrill S.p.A. abgeschlossen.

    Offizielle Webseite: https://www.avoltaworld.com

    Aktionärsverteilung