Unternehmensprofil

Eastman Chemical Co. ist ein globales Spezialchemieunternehmen, das eine breite Palette von fortschrittlichen Materialien, Chemikalien und Fasern produziert, die in vielen Produkten des täglichen Gebrauchs finden. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Produktionsstätten in 16 Ländern und Beteiligungen an Joint Ventures, um Chemikalien, Kunststoffe, Fasern und Produkte an Kunden in aller Welt zu liefern. Es verfügt über ein starkes Portfolio von Spezialunternehmen, hat eine führende Positionen in der Herstellung von Produkten, die die Leistung in einer Vielzahl von Endmärkten wie Transport, Bau und Maschinenbau Konsumgüter verbessern, erläutert das Management. Eastman begann sein Geschäft im Jahre 1920 mit der Herstellung von Chemikalien für die Fotografie, Eastman Kodak Company, und wurde 1993 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

Offizielle Webseite: www.eastman.com