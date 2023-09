Unternehmensprofil

Mit seinen Internet-Marktplätzen verbindet die eBay Inc. Millionen von Käufern und Verkäufern in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt miteinander. Damit gehört der Konzern zu den weltweit führenden Handelsunternehmen. Wesentliche Plattform ist der unter www.ebay.com betriebene Online-Marktplatz mit seinen lokalisierten Äquivalenten, zu denen auch die Off-Platform in Südkorea, Japan und der Türkei sowie die eBay-Suite von mobilen Apps gehören. Die eBay Inc. arbeitet nur mit dem Berichtssegment Marketplace. Die Unternehmen des vormaligen Segments StubHub wurden im ersten Quartal 2020 für 4,05 Mrd. USD an viagogo verkauft. Anfang des dritten Quartals 2020 wurde ein Vertrag über den Verkauf der Unternehmen des früheren Segments Classifieds an die Adevinta ASA geschlossen. Beide wurden im Abschluss 2020 als nicht fortgeführte Aktivitäten klassifiziert.

Offizielle Webseite: www.ebay.com