Wer im Internet viel Aufmerksamkeit erhält, der macht auch viel Geld. Dies dürften vor allem Aktionäre dieser Top-Aktien merken, die eine der fünf meistgesuchten Marken im Internet besitzen.

Im Internet zählt nur eines: Traffic. Wer viel davon hat, der hat auch zumeist eine bekannte Marke und ein oftmals damit einhergehendes erfolgreiches Geschäftsmodell.

Diese Top-Aktien stecken hinter den 5 meistgesuchten Marken im Internet

Doch wer am stärksten von dieser Dynamik profitiert zeigt eine Auswertung der Plattform Insidermonkey, die die Top-5 meistgesuchten Marken im Internet ermittelt haben. Das sind sie inklusive der Aktien mit denen Anleger davon profitieren können:

Platz 5: eBay

Auf dem fünften Platz befindet sich der Online-Marktplatz eBay. Hierbei handelt es sich um einen der weltweit größten Marktplätze für Neu- und Gebrauchtwaren.

An der Börse lief es für die Plattform allerdings zuletzt eher mau, was jedoch mit einer Umstrukturierung des Unternehmens und einem Turnaround behoben werden soll.

Platz 4: Yahoo

Nur knapp davor liegt das Online-Informationsportal Yahoo, welches in fast allen Ländern und in vielen verschiedenen Sprachen aktiv ist.

Die Eigentümerschaft über Yahoo teilen sich übrigens gleich zwei börsennotierte Konzerne. Zehn Prozent gehören dem Telekommunikationsdienstleister Verizon und 90 Prozent der Private Equity Gesellschaft Apollo Asset Management.

Platz 3: Amazon

Die Bronzemedaille dagegen erhält der eBay-Konkurrent Amazon. Mit einem Suchvolumen von 0,28 Milliarden ist man übrigens fast doppelt so beliebt wie die Auktionsplattform.

Allerdings ist Amazon freilich lange nicht mehr nur das E-Commercegeschäft – im Gegenteil. Letzteres weist äußerst niedrige Margen auf und rutscht oft in die Verlustzone, weswegen der größte Teil von Amazons Gewinn aktuell von der Cloud AWS stammt.

Platz 2: Facebook

Überraschend auf dem zweiten Platz findet sich Facebook, eine Marke, denen viele schon vor Jahren das Ende nachgesagt haben.

Mit einem Suchvolumen von 2,15 Milliarden ist man allerdings mit einigem Abstand auf dem zweiten Platz und noch sehr lebendig. Das zeigt sich auch am Aktienkurs der dahinter stehenden Mutter Meta, welche im Jahr 2023 bisher eine phänomenale Rallye hingelegt hat.

Platz 1: Google

Doch was suchen die Menschen am meisten im Internet? Es ist die Suchmaschine Google und deren anhängige Produkte selbst, was wieder einmal unter Beweis stellt, dass der Big-Tech Konzern einer der größten Profiteure dieses Marktes ist.

Nicht zuletzt wird das am Kursverlauf der Aktie der Mutter Alphabet deutlich, denn diese liegt 126 Prozent über die vergangenen fünf Jahre im Plus.

