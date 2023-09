Unternehmensprofil

Enagas SA ist ein spanischer Energiekonzern, dessen Hauptgeschäftszweig die Förderung, den Import, den Vertrieb und den Transport sowie das Speichern von Erdgas umfasst. Darunter fällt auch die Umwandlung von Erdgas in seinen flüssigen Zustand (LNG; liquid natural gas), um das Gas so transportieren zu können. Zur Wiederumwandlung besitzt und hält Enagas Anteile an Regasifikations-Anlagen. Der Konzern versorgt mit seinem Gas hauptsächlich Spanien, wo die Liberalisierung des Gasmarktes dem Unternehmen 2003 einen kräftigen Schub gab. Neben dem Erdgasgeschäft transportiert und lagert der Konzern auch andere verwandte Flüssigkeiten. Hinzu kommt die Ausbeutung von Wärme, Kälte und Energie, die zum Hauptgeschäft der Gesellschaft zählen. Das Unternehmen ist neben Spanien und Europa u.a. in Mexiko, Chile und seit Anfang 2014 auch in Peru präsent. Das Geschäft untergliedert sich in die Segmente "Gas Transport", "Regasification" und "Storage".

Offizielle Webseite: www.enagas.com