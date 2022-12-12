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EQT AB

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WKN A2PQ7G
ISIN SE0012853455
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,82 2,98 2,63 2,65 2,08
    Nettogewinn (Mrd) 2,08 1,49 0,73 0,78 0,13
    Gewinn/Aktie 1,41 1,04 0,62 0,66 0,12
    Dividende/Aktie 0,59 0,49 5,00 4,30 3,60
    Rendite (%) 2,02 1,67 14,84 1,40 1,26
    KGV 18,03 23,87 54,42 40,68 218,80
    KUV 9,76 11,96 15,80 11,88 14,54

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die EQT AB agiert als globale Investmentgesellschaft, die sich auf aktive Strategien konzentriert. Diese Strategien decken alle Phasen der Unternehmensentwicklung ab, von der Gründung bis zur Reife. Die Gesellschaft gliedert ihre Aktivitäten in die beiden Geschäftsbereiche Private Capital und Real Assets. EQT hat Niederlassungen in mehr als 25 Ländern in Europa, Asien und Amerika. Das verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich auf mehr als 250 Mrd. Euro. Verwurzelt ist EQT in der unternehmerischen Denkweise und Philosophie der Familie Wallenberg.

    Offizielle Webseite: https://eqtgroup.com/

    Aktionärsverteilung