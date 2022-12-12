Unternehmensprofil

Die EQT AB agiert als globale Investmentgesellschaft, die sich auf aktive Strategien konzentriert. Diese Strategien decken alle Phasen der Unternehmensentwicklung ab, von der Gründung bis zur Reife. Die Gesellschaft gliedert ihre Aktivitäten in die beiden Geschäftsbereiche Private Capital und Real Assets. EQT hat Niederlassungen in mehr als 25 Ländern in Europa, Asien und Amerika. Das verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich auf mehr als 250 Mrd. Euro. Verwurzelt ist EQT in der unternehmerischen Denkweise und Philosophie der Familie Wallenberg.

Offizielle Webseite: https://eqtgroup.com/