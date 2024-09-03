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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Ericsson

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WKN 850001
ISIN SE0000108656
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in SEK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 230,41 226,15 236,68 247,88 263,35
    Nettogewinn (Mrd) 22,25 21,20 28,71 0,37 -26,10
    Gewinn/Aktie 6,25 5,31 8,53 0,01 -7,94
    Dividende/Aktie 3,18 3,06 3,00 2,85 2,70
    Rendite (%) 3,39 3,26 3,31 3,17 4,28
    KGV 13,68 14,77 10,62 8.988,00 -
    KUV 1,32 1,38 1,19 1,11 0,74

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Telefonaktiebolaget LM Ericsson ist einer der international führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Geschäftstätigkeit ist in vier Segmente gegliedert. Das Segment Networks umfasst Mobilfunk-Zugangsnetze, Transport- und Standortlösungen sowie verbundene Services wie z.B. den Netzausbau, Netzwerk-Tuning und Kundenbetreuung. Digital Services beinhalten Produkte und Dienstleistungen für Dienstanbieter in den Bereichen BSS, OSS, Cloud Core, Cloud Communication, NFV und Cloud-Infrastruktur. Dazu gehören auch Beratungs-, Lern- und Testdienstleistungen. Managed Services sind anbieterunabhängige Dienste zur Verwaltung von Netzwerken von Dienstanbietern (einschließlich netzwerkverwaltete Dienste), IT-verwaltete Dienste und ADM sowie Netzwerkdesign und -optimierung. Emerging Business and Other befasst sich vor allem mit den Geschäftsfeldern Emerging Business, iconectiv (Verbindungslösung für Dienstanbieter und Unternehmen), Red Bee Media und Media Solutions.

    Offizielle Webseite: https://www.ericsson.com

    Aktionärsverteilung