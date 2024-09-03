Ericsson
Aktuelle Nachrichten zu Ericsson
dpa-AFX News zu Ericsson
Kennzahlen (in SEK)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|230,41
|226,15
|236,68
|247,88
|263,35
|Nettogewinn (Mrd)
|22,25
|21,20
|28,71
|0,37
|-26,10
|Gewinn/Aktie
|6,25
|5,31
|8,53
|0,01
|-7,94
|Dividende/Aktie
|3,18
|3,06
|3,00
|2,85
|2,70
|Rendite (%)
|3,39
|3,26
|3,31
|3,17
|4,28
|KGV
|13,68
|14,77
|10,62
|8.988,00
|-
|KUV
|1,32
|1,38
|1,19
|1,11
|0,74
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ist einer der international führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Geschäftstätigkeit ist in vier Segmente gegliedert. Das Segment Networks umfasst Mobilfunk-Zugangsnetze, Transport- und Standortlösungen sowie verbundene Services wie z.B. den Netzausbau, Netzwerk-Tuning und Kundenbetreuung. Digital Services beinhalten Produkte und Dienstleistungen für Dienstanbieter in den Bereichen BSS, OSS, Cloud Core, Cloud Communication, NFV und Cloud-Infrastruktur. Dazu gehören auch Beratungs-, Lern- und Testdienstleistungen. Managed Services sind anbieterunabhängige Dienste zur Verwaltung von Netzwerken von Dienstanbietern (einschließlich netzwerkverwaltete Dienste), IT-verwaltete Dienste und ADM sowie Netzwerkdesign und -optimierung. Emerging Business and Other befasst sich vor allem mit den Geschäftsfeldern Emerging Business, iconectiv (Verbindungslösung für Dienstanbieter und Unternehmen), Red Bee Media und Media Solutions.
Offizielle Webseite: https://www.ericsson.com