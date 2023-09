Unternehmensprofil

Telefonaktiebolaget LM Ericsson ist einer der international führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Geschäftstätigkeit ist in vier Segmente gegliedert. Das Segment Networks umfasst Mobilfunk-Zugangsnetze, Transport- und Standortlösungen sowie verbundene Services wie z.B. den Netzausbau, Netzwerk-Tuning und Kundenbetreuung. Digital Services beinhalten Produkte und Dienstleistungen für Dienstanbieter in den Bereichen BSS, OSS, Cloud Core, Cloud Communication, NFV und Cloud-Infrastruktur. Dazu gehören auch Beratungs-, Lern- und Testdienstleistungen. Managed Services sind anbieterunabhängige Dienste zur Verwaltung von Netzwerken von Dienstanbietern (einschließlich netzwerkverwaltete Dienste), IT-verwaltete Dienste und ADM sowie Netzwerkdesign und -optimierung. Emerging Business and Other befasst sich vor allem mit den Geschäftsfeldern Emerging Business, iconectiv (Verbindungslösung für Dienstanbieter und Unternehmen), Red Bee Media und Media Solutions.

Offizielle Webseite: www.ericsson.com