Unternehmensprofil

Die Erste Group Bank AG ist ein auf das Privatkundengeschäft sowie die mittelständische Wirtschaft fokussiertes Kreditinstitut und zählt zu den führenden Finanzdienstleistungsgruppen in Zentraleuropa. Präsent ist die Erste Group in Österreich, Tschechien (Ceská sporitelna), der Slowakei (Slovenská sporitel`na), Ungarn (Erste Bank Hungary), Kroatien (Erste Bank Croatia), Serbien (Erste Bank Serbia) und in Rumänien (Banca Commerciala Romana). In diesen Ländern werden mehr als 16 Millionen Kunden betreut. Anfang 2026 wurde die regionale Marktstellung mit dem Erwerb eines beherrschenden 49 Prozent-Anteils an der Santander Bank Polska S.A. (künftig Erste Bank Polska) und eines 50 Prozent-Anteils an der Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. weiter gestärkt. Entstanden ist die Bankengruppe in ihrer heutigen Form im Jahr 1997. Seit 2001 bildet das Institut gemeinsam mit den österreichischen Sparkassen einen Haftungsverbund.

Offizielle Webseite: https://www.erstegroup.com