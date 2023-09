Unternehmensprofil

Die Erste Group Bank AG (zuvor Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG) ist ein auf das Privatkundengeschäft sowie die mittelständische Wirtschaft fokussiertes Kreditinstitut und zählt zu den führenden Finanzdienstleistungsgruppen in Zentraleuropa. Präsent ist die Erste Group in Österreich, Tschechien (Ceská sporitelna), der Slowakei (Slovenská sporitel`na), Ungarn (Erste Bank Hungary), Kroatien (Erste Bank Croatia), Serbien (Erste Bank Serbia) und in Rumänien (Banca Commerciala Romana). In diesen Ländern werden mehr als 16 Millionen Kunden betreut. Die Erste Group Bank ist in sechs Segmenten operativ tätig, und zwar "Privatkunden", "Firmenkunden", "Kapitalmarktgeschäft" "Bilanzstrukturmanagement und lokale Corporate Center", "Sparkassen" und "Group Corporate Center". Die Bankengruppe entstand in ihrer heutigen Form im Jahr 1997. Seit 2001 bildet das Institut gemeinsam mit den österreichischen Sparkassen einen Haftungsverbund.

Offizielle Webseite: www.erstegroup.com