Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Evonik Industries

%
H T
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Börse -
Stand -
Evonik Industries Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Evonik Industries

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Evonik Industries

    dpa-AFX News zu Evonik Industries

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Evonik Industries

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 14,40 14,79 14,07 15,16 15,27
    Nettogewinn (Mrd) 0,68 0,75 0,28 0,24 -0,45
    Gewinn/Aktie 1,13 1,11 0,48 0,48 -1,00
    Dividende/Aktie 0,76 0,70 1,00 1,17 1,17
    Rendite (%) 4,55 4,57 7,50 6,97 6,32
    KGV 11,88 11,11 27,77 34,97 -
    KUV 0,57 0,58 0,44 0,52 0,56

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Evonik Industries AG ist ein weltweit führendes Spezialchemieunternehmen mit einem mehr als 100 Länder umspannenden Aktionsradius. Der Konzern betreibt Produktionsstandorte in mehr als 20 Ländern. Das operative Geschäft untergliedert der Konzern in die vier Segmente "Nutrition & Care", "Ressource Efficiency", "Performance Materials" und "Services". Das Segment Nutrition & Care produziert vor allem für Anwendungen in Konsumgütern des täglichen Bedarfs, in der Tierernährung und im Bereich Gesundheit. Das Segment Ressource Efficiency bietet Hochleistungsmaterialien für umweltfreundliche und energieeffiziente Systemlösungen insbesondere für den Automobilsektor, die Farben-, Lack-, Klebstoff- und die Bauindustrie an. Im Fokus des Segments Performance Materials steht die Herstellung von polymeren Werkstoffen sowie Zwischenprodukten für die Gummi-, Kunststoff- und Agroindustrie. Services betreffen u.a. konzernweit standardisierte kaufmännische Dienstleistungen.

    Offizielle Webseite: https://www.evonik.com

    Aktionärsverteilung