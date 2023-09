Unternehmensprofil

Die Evonik Industries AG ist ein weltweit führendes Spezialchemieunternehmen mit einem mehr als 100 Länder umspannenden Aktionsradius. Der Konzern betreibt Produktionsstandorte in mehr als 20 Ländern. Das operative Geschäft untergliedert der Konzern in die vier Segmente "Nutrition & Care", "Ressource Efficiency", "Performance Materials" und "Services". Das Segment Nutrition & Care produziert vor allem für Anwendungen in Konsumgütern des täglichen Bedarfs, in der Tierernährung und im Bereich Gesundheit. Das Segment Ressource Efficiency bietet Hochleistungsmaterialien für umweltfreundliche und energieeffiziente Systemlösungen insbesondere für den Automobilsektor, die Farben-, Lack-, Klebstoff- und die Bauindustrie an. Im Fokus des Segments Performance Materials steht die Herstellung von polymeren Werkstoffen sowie Zwischenprodukten für die Gummi-, Kunststoff- und Agroindustrie. Services betreffen u.a. konzernweit standardisierte kaufmännische Dienstleistungen.

Offizielle Webseite: www.evonik.com