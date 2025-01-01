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Fastenal Company

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WKN 887891
ISIN US3119001044
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 10,11 9,26 8,20 7,55 7,35
    Nettogewinn (Mrd) 1,60 1,45 1,26 1,15 1,16
    Gewinn/Aktie 1,39 1,26 1,10 2,01 2,02
    Dividende/Aktie 1,06 0,97 0,78 1,56 1,78
    Rendite (%) 2,21 2,03 1,94 4,34 5,50
    KGV 34,18 37,88 36,48 17,89 16,03
    KUV 5,41 5,92 5,62 5,46 5,04

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Fastenal Company ist ein amerikanischer Metall-/Gemischtwarenhändler mit rund 2.000 Läden in den USA, Puerto Rico, Mexiko, Kanada, der Dominikanischen Republik, Panama, Ungarn, den Niederlanden, Großbritannien, China, Singapur und Malaysia. Dabei bietet das Unternehmen Produkte aus den Bereichen Abrasives, Chemical & Paints, Cutting Tools & Metalworking, Electrical, Fasteners, Fleet & Automotive, HVAC, Hydraulics & Pneumatics, Plumbing, Janitorial, Lifting and Rigging, Material Handling, Storage & Packaging, Metals, Materials & Fabrication Equipment, Mil-Spec, Office Products & Furniture, Power Transmission & Motors, Safety, Tools & Equipment sowie Welding an. Unterstützt werden diese Produktbereiche von den Servicebereichen Inventory & Product Solutions, Engineering & Lab Services, Manufacturing Services sowie Industrial Services. Die Geschichte des Unternehmens beginnt 1967 mit der Gründung des ersten Geschäfts in Winona, Minnesota durch Gründer Bob Kierlin.

    Offizielle Webseite: https://www.fastenal.com

    Aktionärsverteilung