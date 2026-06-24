Unternehmensprofil

Die FedEx Corp. kontrolliert eine Unternehmensgruppe, die ein breites Portfolio an Transport-, e-Commerce- und Geschäftsdienstleistungen anbietet. Dabei ist die Federal Express Corp. das weltweit größte Express-Transportunternehmen, das zeitgenaue Lieferungen in mehr als 220 Länder und Territorien anbietet. Die FedEx Ground Package System, Inc. ist ein führender nordamerikanischer Anbieter von Bodenzustelldiensten für Kleinpakete. Die FedEx Corporate Services, Inc. erbringt ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Informationstechnologie, Kommunikation, Kundendienst, technischer Support, Abrechnungs- und Inkassodienstleistungen sowie bestimmte Back-Office-Funktionen. Die FedEx Freight Corp., der führende Anbieter von LTL-Frachtdiensten in Nordamerika, wurde 2026 in die FedEx Freight Holding Company, Inc. ausgegliedert und als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht.

Offizielle Webseite: https://www.fedex.com