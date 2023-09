Unternehmensprofil

Die FedEx Corp. kontrolliert eine Unternehmensgruppe, die ein breites Portfolio an Transport-, e-Commerce- und Geschäftsdienstleistungen anbietet. Dabei ist die Federal Express Corp. das weltweit größte Express-Transportunternehmen, das zeitgenaue Lieferungen in mehr als 220 Länder und Territorien anbietet. Die FedEx Ground Package System, Inc. ist ein führender nordamerikanischer Anbieter von Bodenzustelldiensten für Kleinpakete. Die FedEx Freight Corp. ist in Nordamerika auf Frachtdienste für Unternehmen und Privatpersonen fokussiert, die weniger als eine Lkw-Ladung (LTL) benötigen. Die FedEx Corporate Services, Inc. erbringt ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Informationstechnologie, Kommunikation, Kundendienst, technischer Support, Abrechnungs- und Inkassodienstleistungen sowie bestimmte Back-Office-Funktionen. Mit der Übernahme der TNT Express B.V. war 2016 ein Wachstumssprung erreicht worden.

Offizielle Webseite: www.fedex.com