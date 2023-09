Unternehmensprofil

Die flatexDEGIRO AG (zuvor flatex AG und FinTech Group AG) ist die Holding einer Unternehmensgruppe, die im Bereich B2C unter der Marke flatex eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas betreibt. Das Angebot richtet sich an Kunden in 18 europäischen Ländern (Stand Herbst 2020). Die flatex Bank AG bildet den B2B Geschäftsbereich. Mit ihrer Vollbanklizenz übernimmt sie alle Bankdienstleistungen der Gruppe. Als Outsourcing-Partner betreut die flatex Bank zudem Privatkunden anderer namhafter Banken (sog. "White-Label-Banking"). Mit der Übernahme der ebenfalls im B2C-Bereich engagierten Firma DEGIRO ist die Gruppe eigenen Angaben zufolge im Juli 2020 zu einem einer der größten Online-Broker Europas aufgestiegen. Bis spätestens 2025 will sich flatexDEGIRO mit mehr als drei Millionen Kunden und jährlich über 100 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen als Europas führender und unabhängiger Finanzsupermarkt etablieren.

Offizielle Webseite: www.flatexdegiro.com