Käufe von Beteiligungsgesellschaften oder von Personen aus der Führungsebene – sogenannte Insiderkäufe- sind in der Regel eher ein gutes Zeichen für die Aussichten eines Unternehmens. Bei Friedrich Vorwerk kam es zu einem größeren Insiderkauf, hier die Details.



Insiderkäufe bei Friedrich Vorwerk, einem Infrastrukturanbieter für Gas, Strom- und Wasserstoffanwendungen, sind eher die Seltenheit.



In diesem Jahr gab es im Juni und im September zusammen zwei kleinere Insiderkäufe seitens Tim Hameister, Vorstandsmitglied von Friedrich Vorwerk. Wesentlich mehr Beachtung dürfte der jüngst im Dezember getätigte Insiderkauf vom Friedrich Vorwerk CEO Torben Kleinfeldt sein, der für die ALX Beteiligungsgesellschaft mbH Aktien im Gegenwert von etwas weniger als zwei Millionen Euro erworben hatte.



Junges Unternehmen

Das Infrastruktur-Unternehmen ist noch ein sehr junges börsennotiertes Unternehmen. Seit Ende März 2021 notiert die Aktie an der Börse und hatte in der Vergangenheit mit einigen Problemen zu kämpfen. Die Umsätze überzeugten, jedoch hatte der Konzern die Anleger mit einer sehr schwachen EBIT-Marge vergrault. Signifikanten Kostensteigerungen haben das im Landkreis Hamburg ansässige Unternehmen in der Historie zusätzlich belastet.



BÖRSE ONLINE ist optimistisch

Ende März markierte die Aktie ihren diesjährigen Jahrestiefststand. Davon ausgehend hat der Anteilsschein den Turnaround eingeleitet und hat seitdem mittlerweile mehr als 50 Prozent an Wert gewonnen. Zuletzt wurde mit der Tochter Bohlen & Doyen die Phase zwei des Vergabeverfahrens für eine Erdkabeltrasse im Gegenwert von etwa 600 Millionen erfolgreich abgeschlossen. Sollte es beim Ausbau eines Wasserstoffnetzes der Bundesregierung bleiben, dürfte Friedrich Vorwerk ebenfalls in den Genuss von Aufträgen kommen. BÖRSE ONLINE hat die Aktie in der Ausgabe 49 mit Kursziel 18,90 Euro und Stopp 8,90 Euro zum Kauf empfohlen.



Fazit Friedrich Vorwerk ist Mitglied im BÖRSE ONLINE Flüssiggas Index und hat dort derzeit die höchste Indexgewichtung vor Hexagon, Linde und Air Liquide. Mit dem Indexzertifikat DA0ABT können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 20 Flüssiggas-Profiteuren teilhaben. Mehr Infos zum Index gibt es hier.



