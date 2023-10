Unternehmensprofil

Die General Electric Co. (GE) ist ein global aufgestellter Mischkonzern. Das Segment Power beliefert Stromerzeuger, Industrie, Behörden und andere Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen rund um die Energieerzeugung. Renewable Energy vertreibt Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen, Rotorblätter, Wasser-, Speicher-, Solar- und Netzlösungen sowie hybride erneuerbare Energien. Aviation entwickelt und produziert zivile und militärische Flugzeugtriebwerke, integrierte Motorkomponenten, elektrische und mechanische Flugzeugsysteme und bietet Aftermarket-Services an. Das Segment Healthcare verfügt über Expertise in den Bereichen medizinische Bildgebung, digitale Lösungen, Patientenüberwachung und Diagnostik, Arzneimittelforschung und Lösungen zur Leistungsverbesserung. Das Segment Capital repräsentiert die Finanzdienstleistungssparte von GE. Verwurzelt ist GE in der Edison Electric Light Company, die 1878 von Thomas A. Edison, dem Erfinder der Glühbirne, gegründet worden war.

Offizielle Webseite: www.ge.com