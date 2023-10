Grüne Energie ist für Sie die Zukunft? Dann sollten Sie laut der Plattform Insider-Monkey in diese fünf aussichtsreichen grünen Aktien investieren!

Die Umstellung auf regenerative Energien ist ein Megatrend von dem hauptsächlich “grüne” Aktien profitieren. Da aber noch lange nicht Schluss ist mit dieser Transformation, dürfte auch die langfristige Rallye der entsprechenden Profiteure an den Börsen noch nicht vorbei sein.

Wer hier also profitieren will, der sollte sich einmal die Gewinner in der Branche anschauen – Doch welche sind das eigentlich?

Die fünf besten grünen Aktien, in die Sie jetzt investieren sollten

Dazu hat die Plattform Insider-Monkey ein Screening erstellt und die fünf besten grünen Aktien ermittelt, die Anleger jetzt kaufen sollten. Dabei wurden verschiedene Wachstumskriterien für das Screening angewendet sowie auch die Häufigkeit des Auftretens der Aktie in Portfolios von Hedgefonds und anderen institutionellen Investoren. Das sind die Ergebnisse:

First Solar

Erster Wert ist First Solar, ein Produzent von Solaranlagen aus den USA. Aktuell ist die Aktie mit einem KGV von 19,3 bewertet und bringt ein Börsengewicht von 19 Milliarden US-Dollar auf die Wage.

PG&E Corporation

Deutlich größer und billiger ist dagegen PG&E Corporation mit einem KGV von 13 und einer Marktkapitalisierung von 32 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist ein Energieproduzent, der sich zunehmende auf Solarenergie umstellt.

NextEra Energy

Der nächste Wert ist die bekannte NextEra Energy, einer der größten grünen Energieproduzenten weltweit. Nach einem deutlichen Abverkauf könnte die Aktie mit einem KGV von 17, einer Dividendenrendite von 3,4 Prozent und einer Marktkapitalisierung von 110 Milliarden US-Dollar jetzt für Anleger attraktiv sein.

General Electric

Doch noch vor NextEra findet sich in dieser Liste die vergleichsweise alte General Electric Aktie. Hierbei handelt es sich um einen Industriekonzern, der vor allem Turbinen und andere Teile für den Umbau auf erneuerbare Energien bereitstellt. Allerdings ist die Aktie mit einem KGV von 46 und einer Dividendenrendite von 0,3 Prozent nicht für jeden Anleger ansprechend.

Tesla

Nicht für jeden interessant ist auch der letzte Titel, nämlich Tesla. Der E-Autobauer ist einer der größten Profiteure der grünen Transformation überhaupt und ist dementsprechend aber schon gut gelaufen und hoch bewertet. So bringt das Unternehmen von Elon Musk eine Marktkapitalisierung von 803 Milliarden US-Dollar auf die Wage, wobei das KGV bei 75 liegt.

In Gründe Aktien investieren

