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Gerresheimer

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WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,48 2,34 2,32 2,04 1,99
    Nettogewinn (Mrd) 0,13 0,09 -0,32 0,11 0,12
    Gewinn/Aktie 1,95 0,63 -9,27 3,18 3,48
    Dividende/Aktie 0,77 0,42 1,25 1,25 1,25
    Rendite (%) 2,91 0,14 4,74 1,67 1,44
    KGV 8,38 13,69 - 23,60 25,01
    KUV 0,45 0,64 0,39 1,27 1,51

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Gerresheimer AG ist ein führender Hersteller hochwertiger Spezialprodukte aus Glas und Kunststoff für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Das Angebot reicht von Arzneimittelfläschchen bis zu komplexen Drug-Delivery-Systemen wie Spritzensystemen, Insulin-Pens und Inhalatoren zur sicheren Dosierung und Applikation von Medikamenten. Kleinere Geschäftsanteile entfallen auf Produkte für die Kosmetikindustrie und für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Gerresheimer ist an über 35 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien vertreten. Der Konzern gliedert seine Aktivitäten in die produktbezogenen operativen Geschäftsbereiche Plastics & Devices, Primary Packaging Glass und Advanced Technologies. Damit hat das Unternehmen nach eigenen Angaben die Struktur stärker auf die Markterfordernisse ausgerichtet.

    Offizielle Webseite: https://www.gerresheimer.com

    Aktionärsverteilung