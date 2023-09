Unternehmensprofil

Die Gerresheimer AG ist ein führender Hersteller hochwertiger Spezialprodukte aus Glas und Kunststoff für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Das Angebot reicht von Arzneimittelfläschchen bis zu komplexen Drug-Delivery-Systemen wie Spritzensystemen, Insulin-Pens und Inhalatoren zur sicheren Dosierung und Applikation von Medikamenten. Kleinere Geschäftsanteile entfallen auf Produkte für die Kosmetikindustrie und für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Gerresheimer ist an über 35 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien vertreten. Der Konzern gliedert seine Aktivitäten in die produktbezogenen operativen Geschäftsbereiche Plastics & Devices, Primary Packaging Glass und Advanced Technologies. Damit hat das Unternehmen nach eigenen Angaben die Struktur stärker auf die Markterfordernisse ausgerichtet.

Offizielle Webseite: www.gerresheimer.com