Gerresheimer
Aktuelle Nachrichten zu Gerresheimer
dpa-AFX News zu Gerresheimer
EQS-News: Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds (deutsch)
EQS-Adhoc: Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds (deutsch)
EQS-News: Gerresheimer legt erstmals freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht in Anlehnung an die CSRD vor (deutsch)
EQS-News: Gerresheimer legt Jahres- und Konzernabschluss 2025 vor: Stabiler Umsatz in einem herausfordernden Geschäftsjahr (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|2,48
|2,34
|2,32
|2,04
|1,99
|Nettogewinn (Mrd)
|0,13
|0,09
|-0,32
|0,11
|0,12
|Gewinn/Aktie
|1,95
|0,63
|-9,27
|3,18
|3,48
|Dividende/Aktie
|0,77
|0,42
|1,25
|1,25
|1,25
|Rendite (%)
|2,91
|0,14
|4,74
|1,67
|1,44
|KGV
|8,38
|13,69
|-
|23,60
|25,01
|KUV
|0,45
|0,64
|0,39
|1,27
|1,51
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Gerresheimer AG ist ein führender Hersteller hochwertiger Spezialprodukte aus Glas und Kunststoff für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Das Angebot reicht von Arzneimittelfläschchen bis zu komplexen Drug-Delivery-Systemen wie Spritzensystemen, Insulin-Pens und Inhalatoren zur sicheren Dosierung und Applikation von Medikamenten. Kleinere Geschäftsanteile entfallen auf Produkte für die Kosmetikindustrie und für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Gerresheimer ist an über 35 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien vertreten. Der Konzern gliedert seine Aktivitäten in die produktbezogenen operativen Geschäftsbereiche Plastics & Devices, Primary Packaging Glass und Advanced Technologies. Damit hat das Unternehmen nach eigenen Angaben die Struktur stärker auf die Markterfordernisse ausgerichtet.
Offizielle Webseite: https://www.gerresheimer.com