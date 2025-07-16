Global Payments
Aktuelle Nachrichten zu Global Payments
dpa-AFX News zu Global Payments
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|13,09
|12,40
|7,71
|10,11
|9,65
|Nettogewinn (Mrd)
|4,00
|3,68
|1,46
|1,64
|1,03
|Gewinn/Aktie
|6,41
|-1,63
|5,79
|6,18
|3,78
|Dividende/Aktie
|1,06
|1,02
|1,00
|-
|1,00
|Rendite (%)
|1,25
|1,22
|1,29
|-
|0,79
|KGV
|5,21
|6,10
|13,37
|18,13
|33,60
|KUV
|1,59
|1,81
|2,56
|2,82
|3,43
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Global Payments Inc. ist einer der weltweit größten Transaktionsabwickler. Das Geschäft basiert auf robusten elektronischen Hochgeschwindigkeit-Informationsnetzen. Diese Netze verarbeiten Milliarden von Kreditkarten- und Geldtransfer-Transaktionen pro Jahr für Geschäftskunden und Verbraucher in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Lateinamerika. Global Payments bietet zudem umfassende Business-to-Business-Zahlungskarten- und Abwicklungsdienstleistungen wie den Geldtransfer, das Cash Management, den elektronischen Austausch von Finanzdaten sowie Dienstleistungen in den Bereichen Management-Information und Berichtswesen. Die Gruppe bedient rund 3,5 Millionen Händlerstandorte und mehr als 1.300 Finanzinstitute in mehr als 100 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika.
Offizielle Webseite: https://www.globalpaymentsinc.com