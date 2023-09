Unternehmensprofil

Die Global Payments Inc. ist einer der weltweit größten Transaktionsabwickler. Das Geschäft basiert auf robusten elektronischen Hochgeschwindigkeit-Informationsnetzen. Diese Netze verarbeiten Milliarden von Kreditkarten- und Geldtransfer-Transaktionen pro Jahr für Geschäftskunden und Verbraucher in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Lateinamerika. Global Payments bietet zudem umfassende Business-to-Business-Zahlungskarten- und Abwicklungsdienstleistungen wie den Geldtransfer, das Cash Management, den elektronischen Austausch von Finanzdaten sowie Dienstleistungen in den Bereichen Management-Information und Berichtswesen. Die Gruppe bedient rund 3,5 Millionen Händlerstandorte und mehr als 1.300 Finanzinstitute in mehr als 100 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika.

Offizielle Webseite: www.globalpaymentsinc.com