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Global Payments

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WKN 603111
ISIN US37940X1028
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 13,09 12,40 7,71 10,11 9,65
    Nettogewinn (Mrd) 4,00 3,68 1,46 1,64 1,03
    Gewinn/Aktie 6,41 -1,63 5,79 6,18 3,78
    Dividende/Aktie 1,06 1,02 1,00 - 1,00
    Rendite (%) 1,25 1,22 1,29 - 0,79
    KGV 5,21 6,10 13,37 18,13 33,60
    KUV 1,59 1,81 2,56 2,82 3,43

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Global Payments Inc. ist einer der weltweit größten Transaktionsabwickler. Das Geschäft basiert auf robusten elektronischen Hochgeschwindigkeit-Informationsnetzen. Diese Netze verarbeiten Milliarden von Kreditkarten- und Geldtransfer-Transaktionen pro Jahr für Geschäftskunden und Verbraucher in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Lateinamerika. Global Payments bietet zudem umfassende Business-to-Business-Zahlungskarten- und Abwicklungsdienstleistungen wie den Geldtransfer, das Cash Management, den elektronischen Austausch von Finanzdaten sowie Dienstleistungen in den Bereichen Management-Information und Berichtswesen. Die Gruppe bedient rund 3,5 Millionen Händlerstandorte und mehr als 1.300 Finanzinstitute in mehr als 100 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika.

    Offizielle Webseite: https://www.globalpaymentsinc.com

    Aktionärsverteilung