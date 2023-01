Manchmal haben Analysten Lieblinge und manchmal sind sich alle einig, dass eine Aktie steigen wird. Doch liegt das Kurspotenzial einer Value-Aktie mehr als 50 Prozent über dem aktuellen Preis, so ist dies definitiv einen Blick wert.

Ein hohes Kursziel bei einer Aktie kann vieles bedeuten: Einen starken Kursabschwung, ehemalige Euphorie oder ferne Wachstumsaussichten. Doch wenn eine Value-Aktie ein sehr hohes durchschnittliches Kursziel hat, dann ist sie entweder ein Liebling der Analysten oder hat tatsächlich etwas Besonderes, mit dem Anleger eine Outperformance erzielen können.

Diese fünf Value-Werte im S&P 500 haben besonders hohe Kursziele und sind deswegen einen Blick wert:

Diese Value-Aktien sind die Lieblinge der Analysten

Lumen Technologies (36 Prozent Kurspotenzial)

Erster Wert ist der amerikanische Kommunikationsanbieter Lumen Technologies (ehemals CenturyLink), der vor allem im Bereich der B2B-Kunden tätig ist. In der Vergangenheit lief es nicht besonders gut für die Aktie, vor allem wegen der hohen Konkurrenz. Ein klarer Turnaround-Wert also.

Global Payments (39 Prozent Kurspotenzial)

Die nächste Aktie ist das Technologieunternehmen Global Payments, das eng mit Bezahldienstleistern zusammenarbeitet. Die Software des Unternehmens kommt vor allem bei dem Bezahlen mit Kreditkarten oder auch bei der Verwendung von Geschenkgutscheinen zum Einsatz.

Southwest Airlines (40 Prozent Kurspotenzial)

Ebenfalls einiges an Kurspotenzial hat laut den Analysten Southwest Airlines. Das Unternehmen betreibt eine der größten Fluglinien der USA und steuert über 100 Ziele in Nordamerika an. Trotzdem blieb hier eine wirkliche Erholung vom Corona-Schock bisher aus.

Warner Bros. Discovery (83 Prozent Kurspotenzial)

Doch mehr als doppelt so stark könnte laut den Analysten die Aktie von Warner Bros steigen. Die Ausgründung von AT&T, welche später nochmal verschmolzen wurde, unterhält Filmstudios und Fernsehsender. Besonders hier ist die Fantasie auf einen künftigen Streaming-Service groß.

DISH Network (103 Prozent Kurspotenzial)

Doch das meiste Potenzial und wahrscheinlich auch das meiste Risiko hat die Aktie von DISH Network. Das Unternehmen gehört zu den größten Satelliten-TV-Anbietern in den USA. Nachdem man das lineare Fernsehen allerdings für tot erklärt hat, wird es Zeit, dass sich DISH neu erfindet

Value-Aktien oder Growth-Aktien?

Dabei stellt sich vielen Anleger regelmäßig die Frage, ob sie lieber auf Value-Aktien oder auf Growth-Aktien setzen sollen. Gute Value-Werte haben wir Ihnen oben bereits vorgestellt. Und auch wenn es aktuell so scheint, als seien werthaltige Aktien besser, so sollte man Growth-Aktien doch keineswegs vollkommen aus dem Depot verbannen. 5 Growth-Aktien für die Ewigkeit, haben wir hier für Sie zusammengestellt.