Bereits im April bezahlen acht Aktien aus dem DAX ihre Dividende an Anleger. Bei welchen Werten man sich jetzt Dividendenrenditen von teilweise mehr als sieben Prozent sichern kann.

Bevor der richtig wilde Dividenden-Monat Mai startet, bezahlen auch schon im April einige DAX-Konzerne stattliche Dividenden an Anleger. Etwa BASF oder die Deutsche Telekom legen los. Wann die Hauptversammlungen sind, wie hoch die Dividendenvorschläge sind und mit welchen Dividendenrenditen Anlegern rechnen dürfen, lesen Sie jetzt:

Diese DAX-Aktien bezahlen im April ihre Dividende

Aktie Datum HV Dividende in Euro Dividendenrendite Airbus 19.04.2023 1,80 1,55% BASF 27.04.2023 3,40 7,59% Bayer 28.04.2023 2,40 4,32% Beiersdorf 13.04.2023 0,70 0,62% Covestro 19.04.2023 0,00 0,00% Deutsche Telekom 05.04.2023 0,70 3,26% Henkel Vz. 24.04.2023 1,85 2,83% Merck 28.04.2023 2,20 1,34%

Im April gibt es also aus dem DAX die höchste Dividende bei BASF. Der Chemie-Gigant hält am 27.04.2023 die Hauptversammlung ab und dürfte eine Ausschüttung in Höhe von 3,40 Euro je Aktie vorschlagen. Den gleichen Betrag gab es auch im Vorjahr. Aktuell resultiert dies in einer Dividendenrendite von etwa 7,59 Prozent bei der BASF-Aktie.

Die nächsthöhere Dividende aus dem DAX im April gibt es dann mit 4,32 Prozent Dividendenrendite bei Bayer. Die Leverkusener halten ihre Hauptversammlung am 28.04.2023 ab und wollen mit 2,40 Euro Dividende je Aktie 40 Cent mehr bezahlen als im Vorjahr.

Weitere Dividenden im DAX im April

Auch die Deutsche Telekom steigert ihre Dividende wohl von 64 Cent auf 70 Cent und dürfte somit auf eine Rendite von 3,26 Prozent kommen. Anleger beachten, dass die Telekom ihre Hauptversammlung bereits am 05. April abhält. Um in den Genuss der Dividende zu kommen.

Grundsätzlich gilt in Deutschland, dass Anleger die betreffende Aktie am Tag der Hauptversammlung im Depot haben müssen. Am dritten Bankarbeitstag nach der HV wird die Dividende in der Regel bezahlt.

So können Anleger auch bei Airbus, Beiersdorf, Henkel und Merck darauf achten, dass die Aktien rechtzeitig im Depot sind, möchte man in den Genuss der Ausschüttung kommen. Vergeblich warten Anleger dabei dieses Jahr bei der Aktie von Covestro. Denn nach 3,40 Euro im Vorjahr streicht der DAX-Konzern in diesem Jahr seine Dividende.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Bayer, Deutsche Telekom.