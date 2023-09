Unternehmensprofil

Die IMMOFINANZ AG bezeichnet sich als eine der größten börsennotierten österreichischen Immobiliengesellschaften. Ihr Kerngeschäft umfasst die Bewirtschaftung und Entwicklung von Einzelhandels- und Büroimmobilien in ausgewählten Ländern Zentral- und Osteuropas. Im Bürobereich, auf den rund zwei Drittel des Portfoliowerts entfallen, konzentriert sich die Gesellschaft mit ihrer internationalen Marke myhive ausschließlich auf die Hauptstädte der Kernländer sowie die größten Bürostandorte in Deutschland. Bei den Einzelhandelsimmobilien setzt IMMOFINANZ auf ihre Marken STOP SHOP für Retail Parks und VIVO! für Einkaufszentren, die vor allem für Sekundär- und Tertiärstädte konzipiert sind. Per 30. September 2018 umfasste das Immobilienportfolio 223 Objekte mit einen Buchwert von insgesamt rund 4,3 Mrd. Euro. Der geografische Fokus liegt auf den sieben Kernmärkten Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien und Ungarn.

Offizielle Webseite: www.immofinanz.com