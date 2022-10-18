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Immofinanz

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WKN A2JN9W
ISIN AT0000A21KS2
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 811,99 800,54 - - -
    Nettogewinn (Mio) - 217,95 513,45 133,51 -229,46
    Gewinn/Aktie 1,47 1,58 3,73 0,97 -1,31
    Dividende/Aktie 0,57 0,61 - - -
    Rendite (%) 3,68 3,94 - - -
    KGV 10,54 9,83 4,21 15,38 -
    KUV - 2,67 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die CPI Europe AG (bis März 2025 IMMOFINANZ AG) ist eine der größten österreichischen Immobiliengesellschaften. Ihr Kerngeschäft umfasst die Bewirtschaftung und Entwicklung von Einzelhandels- und Büroimmobilien in ausgewählten Ländern Zentral- und Osteuropas. Im Bürobereich, auf den rund zwei Drittel des Portfoliowerts entfallen, konzentriert sich die Gesellschaft ausschließlich auf die Hauptstädte der Kernländer sowie die größten Bürostandorte in Deutschland. Der Bereich Einzelhandelsimmobilien ist auf Retail Parks und Einkaufszentren fokussiert, die vor allem für Sekundär- und Tertiärstädte konzipiert sind. Per Ende 2022 wurde die Beteiligung an der S IMMO AG auf 50 Prozent plus eine Aktie aufgestockt. Dadurch wuchs das Immobilienportfolio auf 627 Objekte mit einen Buchwert von insgesamt rund 8,4 Mrd. Euro; 2024 erfolgte die vollständige Übernahme.

    Offizielle Webseite: https://www.cpi-europe.com

    Aktionärsverteilung