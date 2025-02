Sollten Anleger bei diesen Aktien schnell zugreifen? Das renommierte Wirtschaftsmagazin Forbes hat die sechs besten Aktien für den Februar gekürt. Doch welche Chancen bieten sie tatsächlich?

Kaum zu glauben, aber das neue Jahr ist bereits im vollen Gange – und mit ihm eröffnen sich weiterhin hochinteressante Investmentchancen. Doch welche Aktien sind derzeit besonders vielversprechend?

Um diese Frage zu beantworten, hat Forbes in einem aktuellen Beitrag sechs Aktien identifiziert, die Anleger im Februar kaufen könnten. Die Auswahl basiert auf Interviews mit renommierten Anlageexperten:

• Chunyang Shen (Co-Gründerin Jarsy, eine IPO-Investitionsplattform)

• Shawn Kravetz (Esplanade Capital, Präsident & CIO)

• Arron Bennett (Bennett Financials, CEO)

• Anton Chashchin (N7 Capital, Gründer & CEO)

• Jason Brown (The Brown Report, Gründer)

• Alonso Munoz (Hamilton Capital Partners, CIO)

• David Materazzi (Galileo FX, CEO)

• Vince Stanzione (First Information, Gründer & CEO)

• Rebecca Kacaba (DealMaker, Mitbegründerin & CEO)

KI, Tech oder Finanzsektor – Wohin geht der Trend?

Nach wie vor dominiert das Thema künstliche Intelligenz (KI) die Märkte. Während einige Experten glauben, dass der Hype gerade erst begonnen hat, sind andere der Meinung, dass vieles bereits eingepreist ist und raten daher zur Vorsicht.

Anton Chashchin etwa prognostiziert, dass sich die Marktführerschaft möglicherweise von KI und Big Tech hin zum Finanzsektor verschieben könnte: „Wir haben so lange die Dominanz der Technologiebranche erlebt, aber 2025 könnte das Jahr sein, in dem andere Sektoren, wie der Finanzsektor, in den Mittelpunkt rücken.“

Vince Stanzione hingegen sieht vor allem Chancen bei übersehenen Tech-Werten, insbesondere bei Intel, das 2024 stark unter Druck geraten ist.

6 Top-Aktien für Februar laut den Experten von Forbes

Apple – Wachstum durch "Apple Intelligence"?

Die Apple-Aktie hat es besonders Jason Brown angetan, der auf das Potenzial der Apple Intelligence verweist – ein KI-gestütztes Toolset, das nur auf den neuesten Geräten verfügbar ist. Langfristig könnte dies Apple helfen, Kunden zu neueren iPhone-Modellen zu bewegen und so die Umsätze zu steigern. Doch auch abseits von KI bleibt Apple stark: Das Unternehmen verdient nicht nur mit Hardware, sondern auch mit Diensten wie Apple Pay, iCloud und dem App Store.

Die Mehrheit der Analysten bleibt optimistisch: Das durchschnittliche Kursziel von 252 US-Dollar bietet 8 Prozent Luft nach oben. Besonders optimistisch ist Daniel Ives von Wedbush, der ein Kursziel von 325 US-Dollar sieht – das wären über 40 Prozent Potenzial.

Nvidia – Nach dem KI-Crash eine Kaufchance?

Chunyang Shen und Arron Bennett setzen weiterhin auf Nvidia, den unumstrittenen Marktführer für KI-Chips. Bennett betont, dass die zunehmende Integration von KI in alle Branchen Nvidia in eine einzigartige Position bringt: „Die zunehmende Integration von KI verändert Geschäftsmodelle, steigert die Produktivität und treibt die Nachfrage nach Automatisierung voran.“

Trotz des jüngsten Rücksetzers von 20 Prozent im Januar bleiben die langfristigen Aussichten hervorragend. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 179 US-Dollar, was 43 Prozent Kurspotenzial bedeutet. Besonders optimistisch ist Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities, der mit 220 US-Dollar sogar 75 Prozent Luft nach oben sieht. Dennoch sollten Anleger die volatilen Kursbewegungen beachten – Nvidia bleibt ein zyklischer-Wachstumswert, der stark von Marktstimmungen beeinflusst wird.

Tesla – Risiko oder Comeback-Chance?

Überraschend schaffte es auch Tesla in die Forbes-Liste. Alonso Munoz sieht hier vor allem Potenzial durch laufende Innovationen:

• Autonomes Fahren könnte Teslas nächste große Revolution sein

• Niedrige Zinssätze könnten wieder mehr Käufer anlocken

• Neue, günstigere Modelle könnten die Nachfrage steigern

Allerdings gibt es auch Risiken, insbesondere aus der politischen Richtung: Sollte Donald Trump erneut Präsident werden, könnten US-Steuervorteile für Elektroautos gestrichen werden. Hinzu kommt, dass Elon Musk als CEO oft unberechenbar ist und den Aktienkurs bereits mehrfach in Turbulenzen gebracht hat. Kein Wunder also, dass die Analystenmeinungen gemischt sind: Zwölf Analysten raten zum Kauf, zwölf raten zum Halten, sieben empfehlen sogar den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 336 US-Dollar, was aktuell 9 Prozent Abwärtsrisiko bedeutet. Tesla bleibt also eine Wette mit hohem Risiko.

Berkshire Hathaway – Warren Buffetts Imperium

Auch Berkshire Hathaway schaffte es auf die Liste. David Materazzi ist hier besonders optimistisch und sieht das Unternehmen als unterbewertet: „Die Anleger scheinen dieser Aktie nicht die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken wie anderen hochkarätigen Namen.“ Das Unternehmen bietet durch sein breit diversifiziertes Portfolio Stabilität, vergleichbar mit einem ETF auf erfolgreiche Unternehmen. Zudem bleibt Warren Buffett einer der besten Investoren der Welt, der über Jahrzehnte hinweg den Markt konstant geschlagen hat. Langfristige Anleger, die sich auf Sicherheit und stetige Renditen konzentrieren, könnten mit Berkshire Hathaway eine clevere Wahl treffen.

Intel – Das große Comeback 2025?

Intel hat 2024 fast 60 Prozent seines Werts verloren und flog aus dem Dow Jones Industrial Average. Doch laut Vince Stanzione könnte 2025 das Jahr von Intel werden: „Der aktuelle Kurs reflektiert nicht das eigentliche Potenzial der Aktie.“

Allerdings bleibt Intel hoch spekulativ: Nur ein Analyst empfiehlt den Kauf, 26 raten zum Halten, vier empfehlen den Verkauf. Mit einem Kursziel von 22 US-Dollar ergibt sich dennoch 12 Prozent Potenzial nach oben – für mutige Investoren könnte dies eine antizyklische Chance sein.

Reddit – Das Social-Media-Phänomen mit Potenzial?

Rebecca Kacaba ist optimistisch für Reddit, das erst 2023 an die Börse ging und seither starke Kursgewinne verzeichnen konnte. Insgesamt liegt die Aktie seitdem über 360 Prozent im Plus!

Die Analystenmeinungen sind jedoch gespalten: Elf raten zum Kauf, sechs zum Halten, einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 185 US-Dollar bedeutet jedoch ein Abwärtsrisiko von 15 Prozent. Langfristig könnte Reddit mit seinen Community-gesteuerten Monetarisierungsstrategien ein spannendes Investment sein – doch die hohe Volatilität sollte nicht unterschätzt werden.

Die sechs von Forbes gekürten Aktien bieten eine Mischung aus etablierten Giganten (Apple, Berkshire Hathaway), Tech-Wachstumswerten (Nvidia, Intel) und spekulativen Investitionen (Reddit, Tesla). Während einige Aktien stabile Langfristaussichten bieten, sind andere mit hohem Risiko behaftet. Anleger sollten daher sorgfältig abwägen, welche Strategie am besten zu ihrem Portfolio passt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia, Berkshire Hathaway.