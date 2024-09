Hedge-Fonds haben in der letzten Woche etwas gemacht, dass Anleger schon lange nicht mehr gesehen haben. Spricht das jetzt für eine neue Tech-Rallye? Und wie können Anleger möglichst diversifiziert an dem Hype teilhaben?

Noch vor den in der letzten Woche angekündigten Zinssenkungen hingen viele Tech-Aktien aus den USA durch. Der Technologieindex Nasdaq 100 zeigte sich vor der Entscheidung der US-Notenbank Fed schwach und hatte im August stellenweise mit großen Abgaben zu kämpfen, das Leit-Unternehmen wie Nvidia an der Börse schwächelten. Andere Player wie Intel scheinen gar nicht mehr richtig auf die Beine zu kommen. Und dennoch ist die Zinssenkung für die Branche jetzt ein Weckruf. Dafür gab es in der letzten Wochen schon Anzeichen.

Hedge-Fonds schlagen bei US-Tech- und Medienaktien zu

Das gab es schon lange nicht mehr. In der letzten Woche haben Hedge-Fonds amerikanische Tech-Aktien so schnell gekauft wie seit vier Monaten nicht, wie das Analysehaus Goldman Sachs in einer Notiz an seine Kunden mitteilte, die der Nachrichtenagentur „Reuters“ am Montag vorlag. So platzierten die Fonds dreimal so viele Long-Positionen mit der Aussicht, dass Aktien aus der Branche steigen im Vergleich zu Hedge-Fonds, die dagegen wetteten, wie aus einer Notiz der Prime Brokerage hervorgeht.

Dabei überwogen laut Goldman Sachs die Käufe von Halbleiter-Konzernen und Wettbewerbern aus der verwandten Ausrüstungsbranche. Hintergrund ist die Zinssenkung um 50 Basispunkte. Erwartet wird, dass die neue Situation bei den Zinsen die Industrieausgaben ankurbeln und es für Firmen leichter wird, Geld zu günstigen Konditionen zu leihen. Zudem haben Verbraucher wieder mehr Möglichkeiten, Geld in nicht essenzielle Güter wie Technologieprodukte zu stecken. In gewisser Weise ist das in viele Kurse von Tech-Aktien schon eingepreist, da die Zinssenkung nicht vom Himmel fiel, dennoch könnte die Entwicklung den Anschub für eine Rallye in der Branche liefern.

So investieren Sie diversifiziert in Nvidia, Intel und Co.

Denn gerade Chips von Halbleiterunternehmen bleiben ein Megatrend. Die technischen Innovationen stecken in Smartphones, Computern sowie Autos und sind der Rohstoff der digitalen Evolution. Börsianer mit einem langen Anlagehorizont könnten daher von den Innovationen im Sektor noch lange profitieren.

Um aber nicht nur wahllos auf einzelne Aktien zu setzen, bietet sich hier der Chip Power Index von BÖRSE ONLINE an, der 15 vielversprechende Titel aus der Branche in einem Aktienkorb vereint. Dabei sind neben Highflyern wie Nvidia und Comeback-Kandidaten wie Intel auch Chip-Ausrüster wie ASML in dem Index vertreten. So verpassen Sie die nächste Rallye garantiert nicht.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.