Diese 15 deutschen Aktien aus DAX, MDAX und SDAX haben sehr niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnisse und daher sehr viel Geld. Dieses können sie für Übernahmen, höhere Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben.

15 deutsche Aktien mit sehr niedrigem KCV

Deutsche Aktien KCV

Das Kurs-Cashflow-Verhältnis gibt an, wie viel Cash dem Unternehmen im Vergleich zum Börsenwert zufließt. Ein Wert von 1,18 beim Stahlproduzenten Klöckner bedeutet also, dass das Unternehmen nur etwas weniger an Cash in einem Jahr generiert, als es aktuell an der Börse wert ist. Ein Wert von 1,00 würde bedeuten, das Unternehmen hat genauso viel Cash in einem Jahr generiert, wie es an der Börse wert ist. Für Anleger kann es sich sehr lohnen, auf solche reichen und unterbewerteten Aktien zu setzen. Denn diese haben oftmals viel Geld, um es in Aktienrückkäufe, Dividenden und weitere Investitionen zu stecken.

Allerdings sollten sich Anleger nicht alleine nur auf das KCV verlassen. Immer sollte eine charttechnische Analyse, die Meinungen der Analysten und eine fundamentale Bewertung samt KGV, KBV und Co mit vorgenommen werden. Denn etwa ProSieben schaffte es auch in die Liste der besten deutschen Aktien nach KCV. Doch die Dividendenpolitik und Finanzlage bei ProSieben sah auch schon mal besser aus. Auch ein niedriger Kurs kann also zu einem guten KCV beitragen. Anleger behalten das also im Hinterkopf.

Zudem gibt es beim KCV keinen Wert, der besonders gut oder besonders schlecht ist. Grundsätzlich gilt: Je niedriger, desto besser. Zudem kann ein Vergleich innerhalb einer Branche lohnen. Und diese Aktien aus DAX, MDAX und SDAX haben ebenfalls theoretisch viel Geld, um Dividenden zu erhöhen, Aktienrückkäufe zu tätigen und Investitionen anzuschieben:

Volkswagen, BMW, E.ON und Deutsche Telekom ebenfalls mit sehr gutem KCV

Neben einigen Nebenwerten wie auch Ceconomy mit einem KCV von 1,23 oder K+S mit 2,25, kann auch Volkswagen als erster DAX-Konzern auf Rang 7 mit einem guten KCV aufwarten. Bei VW beläuft sich der Wert auf 2,44. Erfreulich: Für dieses Jahr verbessert sich das KCV nochmal. Denn: Der Aktienkurs steht aktuell bei knapp über 120 Euro und Analysten prognostizieren einen Cashflow je Aktie für VW von rund 70 Euro. Damit würde das KCV auf unter 2,0 sinken.

Doch auch BMW und Deutsche Telekom können mit einem KCV von jeweils 2,75 überzeugen. Beide Unternehmen verwöhnen Anleger zudem ebenfalls mit hohen Dividenden. Und erfreulich ist: Bei beiden deutschen Aktien wird sich der Cashflow je Aktie laut den Prognosen der Analysten in Zukunft weiter nach oben bewegen.

Zudem kann auch E.ON mit einem Wert von 3,08 noch den Sprung in die Top 15 schaffen.

