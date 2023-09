Unternehmensprofil

Die LEG Immobilien SE ist Obergesellschaft eines führenden deutschen Wohnimmobilienkonzerns, dessen Portfolio stark diversifiziert ist. Es umfasste zum 31. Dezember 2016 insgesamt 128.488 Wohneinheiten in stadtnahen Wohnungen bis hin zu Wohnsiedlungen im Grünen. Darüber hinaus gehörten dem Konzern zum Bilanzstichtag 1.148 Gewerbeeinheiten sowie 31.640 Garagen und Stellplätze. Unternehmensintern wird das Portfolio mithilfe eines Scoring-Systems in drei Marktcluster aufgeteilt, und zwar Wachstumsmärkte, Stabile Märkte und Märkte mit höheren Renditen. Der weit überwiegende Teil der Objekte liegt in den Regionen "Rheinland", "Ruhrgebiet" und "Westfalen". Hier ist der Konzern mit Zweigstellen und Kundenzentren präsent.

Offizielle Webseite: www.leg-nrw.de