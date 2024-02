Der Immobiliensektor hat am Mittwoch Grund zur Freude. Die Kurse von Titeln wie Vonovia steigen an und setzen ihren Aufwärtstrend fort. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Sinkende Kapitalmarktzinsen haben am Mittwoch kurz vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed bei mehreren Immobilien-Aktien zu Kurssprüngen geführt. Der Immobiliensektor profitiert tendenziell von niedrigen Kapitalmarktzinsen. Sie verbilligen Akquisitionen und auch die Refinanzierung der Unternehmen. Zudem stellen in Marktphasen mit niedrigen Zinsen die Aktien von Immobiliengesellschaften eine Anlagealternative zu Anleihen dar.

So ist die Lage bei den Aktien von Vonovia und Co

Die Vonovia-Aktie legte zwischenzeitlich um 2,3 Prozent zu und landete im DAX auf dem zweiten Rang hinter Sartorius. Die Aktie konnte damit an die Kursgewinne der letzten Tage anknüpfen. Zuletzt hatten sich die Analysten der DZ Bank mit dem Papier beschäftigt und ihre Einstufung auf „Kaufen“ belassen. Der faire Wert wurde von 30 auf 34 Euro angehoben. Vonovia war aber nicht der einzige Gewinner bei den Immobilien-Aktien. Der MDAX wurde zwischenzeitlich von TAG Immobilien angeführt, die nach einer Kaufempfehlung der Bank HSBC um 3,7 Prozent angestiegen waren. Und zuletzt lagen auch LEG Immobilien mit 1,7 Prozent im Plus. Je nachdem wie die Entscheidung der FED an diesem Mittwoch ausfällt, könnte es für diese Aktien auch noch weitere Wachstumschancen geben.

Mit Material von dpa-AFX

