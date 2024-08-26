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Lyondell

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WKN A1CWRM
ISIN NL0009434992
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 32,03 33,25 30,15 40,30 41,11
    Nettogewinn (Mrd) 2,12 2,97 -0,74 1,37 2,12
    Gewinn/Aktie 6,59 6,90 -2,34 4,16 6,48
    Dividende/Aktie 2,78 2,83 5,45 5,27 4,94
    Rendite (%) 4,48 4,44 12,59 7,10 5,20
    KGV 9,59 7,34 - 17,85 14,67
    KUV 0,64 0,61 0,47 0,60 0,75

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    LyondellBasell Industries NV ist umsatzmäßig eines der weltweit fünf größten unabhängigen Chemieunternehmen. Die Chemiegeschäfte des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus großen Verarbeitungsanlagen, die große Mengen von flüssigen und gasförmigen Kohlenwasserstoff-Einsatzmaterialien in Kunststoffharze und anderen Chemikalien konvertieren. Die chemischen Produkte bilden Grundbausteine für andere Chemikalien und Kunststoffe, während die Kunststoffprodukte der Gesellschaft typischerweise für großvolumige Anwendungen verwendet werden. Die Kunden nutzen diese Kunststoffe und Chemikalien, um eine breite Palette von Produkten herzustellen, die Menschen in ihrem täglichen Leben benutzen, einschließlich Lebensmittelverpackungen, Heimtextilien, Automobilkomponenten, Farben und Beschichtungen. Das Raffineriegeschäft des Unternehmens besteht aus seiner Houston Raffinerie, die Rohöl in Produkte wie Benzin, Diesel und Düsentreibstoff verarbeitet.

    Offizielle Webseite: https://www.lyondellbasell.com

    Aktionärsverteilung