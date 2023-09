Unternehmensprofil

Die MasterCard Inc. ist einer der weltweit größten Anbieter in der globalen Zahlungsverkehrsbranche. Die Technologien des Unternehmens verbinden Verbraucher, Finanzinstitute, Händler, Regierungen, digitale Partner, Unternehmen und andere Organisationen weltweit miteinander und ermöglichen den Kunden, elektronische Zahlungsformen anstelle von Bargeld und Schecks zu nutzen. Bekannt ist der Konzern vor allem für seine Kreditkarten, die den elektronischen globalen Zahlungsverkehr an zig-Millionen Akzeptanzstellen ermöglichen. Renommierte Marken sind MasterCard, Maestro und Cirrus. Die Dienstleistungen erstrecken sich neben dem Bereich Franchise auch auf die Abwicklung und Beratung. Darüber hinaus verfügt MasterCard über einen breiten Datenpool zum Kauf- und Konsumverhalten ausgesuchter Kundengruppen.

Offizielle Webseite: www.mastercard.com