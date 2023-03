Wer langfristig an der Börse Erfolg haben will, der muss auch ebenso denken, handeln und anlegen. Wer bei diesen Aktien Buy&Hold forever praktiziert, der hat gute Chancen auf saftige Gewinne und relative Stabilität in schlechten Börsenphasen.

Um an der Börse ein Vermögen zu machen, muss man nicht den nächsten Moonshot finden, sondern sich einfach nur sehr langfristig an soliden Unternehmen beteiligen, die durch Gewinnwachstum & Co. ihren Wert steigern können.

Darum ist es auch so wichtig in einer Marktphase wie jetzt sein Depot langfristig aufzustellen und teilweise verbilligte Einstiegskurse für den Aufbau eines stabilen Portfolios zu nutzen. Hier sind vier Langfristideen, mit denen man definitiv Buy&Hold forever praktizieren kann:

Mastercard – Das Duopol lebt fort

Idee Nummer eins wäre Mastercard, welche weiterhin zusammen mit Visa ein Duopol im Markt für Zahlungen bilden. So verdient das Unternehmen an jeder Zahlung via Kreditkarte und Co. mit und alles nur aufgrund der Technologie und dem Vertrauen gegenüber dem Unternehmen.

McDonalds – Ein Cheeseburger geht noch

Aber auch andere Aktien haben interessante Investmentcases, zum Beispiel McDonalds. Die Fast-Food-Kette hat immer Kunden, ob Krise oder nicht und bietet beliebtes Fast-Food zu günstigen Preisen an. Dazu kommt noch das spannende Immobiliengeschäft des Unternehmens und die Auslagerung des Risikos durch Franchising.

UnitedHealth Group – Der größte der Welt

Regelmäßige Besuche bei McDonalds dürften allerdings der UnitedHealth Group nicht gefallen, welche ebenfalls ein interessantes Langfristinvestment ist. Der größte Versicherer der Welt ist vornehmlich in den USA im Bereich Krankenversicherung tätig und hat jedes Jahr einen hohen Kundenzustrom, durch die Versicherungslage in den USA.

Eli Lilly – Der Fortschritt soll es richten

Last but not least ist allerdings mit Elli Lilly auch eine etwas spekulativere Idee dabei. Wer auf den großen Pharmakonzern aus den USA setzt, der hofft vor allem auf Forschungsdurchbrüche bei den von Eli Lilly zusammengekauften kleineren Unternehmen, mit denen man sich schon seit Jahren die Pipeline füllt. Gerade durch den hohen Cashbestand und die Zukäufe könnte es hier noch einiges an Bewegungen geben.

