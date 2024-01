Unternehmensprofil

Die Micron Technology Inc. ist ein global agierender Anbieter von innovativen Speicherlösungen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Hochleistungs-Speicher-Technologien (einschließlich DRAM, NAND, 3D XPointTM -Speicher und NOR), welche die Grundlage für Solid State Drives, Module, Multi-Chip-Pakete und andere Systemlösungen bilden. Die Speicherlösungen der Gesellschaft unterstützen bahnbrechende Trends wie künstliche Intelligenz, 5G, maschinelles Lernen und autonome Fahrzeuge in wichtigen Marktsegmenten wie Mobile, Data Center, Client, Consumer, Industrie, Grafik, Automotive und Netzwerke. Micron Technology vermarktet seine Produkte durch interne Vertriebsmitarbeiter, unabhängige Handelsvertreter und Distributoren in erster Linie an OEM und Händler auf der ganzen Welt.

Offizielle Webseite: www.micron.com