Unternehmensprofil

Die Mondelez International Inc. ist ein global aufgestellter Süßwarenkonzern. Einige der weltweit bekanntesten Marken wie etwa Toblerone, Oreo, Jacobs, Philadelphia oder Milka gehören zum Produktportfolio. Mit den 15 größten Marken erzielt der Konzern rund zwei Drittel seiner Umsätze. In den mehr als 160 bearbeiteten Ländern ist der Konzern meist marktführend. Bei Keksen, Schokolade, Bonbons und Limonaden sieht sich Mondelez als weltweite Nummer eins, bei Kaugummi und Kaffee als Nummer zwei. Neben den Segmenten "Biscuits", "Chocolate" und "Gum & Candy" berichtet Mondelez in den Segmenten "Beverages" und Cheese & Grocery". Hervorgegangen ist Mondelez International im Oktober 2012 als Spinn-off des globalen Nahrungsmittel- und Snack-Geschäfts der Kraft Foods Inc.

Offizielle Webseite: www.mondelezinternational.com