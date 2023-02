In einer Rezession kann es für Aktionäre schnell ungemütlich werden, doch trotzdem versprechen einige Werte Sicherheit für unruhige Zeiten. Vor allem im Sektor Basiskonsumgüter gibt es hier drei spannende Aktien.

In einem Wirtschaftsabschwung, wie wir ihn gerade erleben, stellt sich die Frage, welche Geschäftsmodelle Resilienz zeigen können und dadurch auch an der Börse ihre Anteilseigner sicher durch den Sturm bringen.

Dies sind zumeist Aktien aus dem Bereich der Basiskonsumgüter. Hier haben die Produzenten nicht nur Preissetzungsmacht und sind einflussreich, sondern besitzen auch ein breites Markenportfolio.

3 Dividendenaktien

Dazu gibt es aber noch mehr, nämlich oftmals eine Dividende, welchen Anlegern auch in mauen Zeiten Geld in die Kassen spült. Unter diesen Gesichtspunkten und dem schweren wirtschaftlichen Umfeld sind hier drei Werte, welche sich Anleger definitiv genauer anschauen sollten:

Mondelez (Dividendenrendite 2,34 Prozent)

Erster Wert ist der amerikanische Schokoladenhersteller Mondelez. In den Hallen des Unternehmens stellt die Firma weltweit bekannte Marken her und vertreibt sie auf dem gesamten Globus. In Deutschland sind die vermutlich bekanntesten Milka, Oreo und 7Days.

Auch hier findet sich ein breites Markenportfolio und Preissetzungsmacht des Unternehmens wieder. Dazu zahlt Mondelez eine, wenn auch nicht extravagant hohe, Dividende mit einer aktuellen Rendite von 2,34 Prozent auf den Einstiegskurs.

Pernod Ricard (Dividendenrendite 2,16 Prozent)

Aber nicht nur das Essen, sondern auch das Trinken ist elementar für jeden Menschen. Pernod Ricard ist als französischer Hersteller von alkoholischen Getränken und Spirituosen ein 50 Milliarden Euro schwerer Player in diesem Markt.

Zu den Marken des Unternehmens gehören unter anderem Absolut Vodka, Malibu oder Ramazzotti. Dazu gibt es für Anleger eine aktuelle Dividendenrendite von 2,16 Prozent.

Diageo (Dividendenrendite 2,15 Prozent)

Und im Sektor der alkoholischen Getränke und Spirituosen findet sich auch das dritte Unternehmen, nämlich Diageo. Der britische Konzern unterhält unter anderem Marken wie Guinness, Jonnie Walker oder Baileys.

Gerade durch den hier angeschlossenen Bier-Sektor könnte Diageo sogar gegenüber den anderen Unternehmen einen deutlichen Vorteil haben und die Rezession vielleicht sogar am besten überstehen. In jedem Fall gibt es für Anleger in der Wartezeit eine Dividendenrendite von 2,15 Prozent.

Übrigens: Jeden Monat 500 Euro Dividende kassieren mit ETFs auf DAX, MSCI World, S&P 500 und Co.