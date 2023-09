Unternehmensprofil

Die Newmont Corp. (früher Newmont Goldcorp Corporation und Newmont Mining Corporation) ist einer der weltweit führenden Goldproduzenten. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über wesentliche Aktivitäten und/oder Vermögenswerte in den USA, der Dominikanischen Republik, Peru, Chile, Mexiko, Surinam, Ghana sowie Australien und Neuseeland. Ende 2020 beliefen sich die zurechenbaren nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven auf 94,2 Millionen Unzen. Neben Gold ist Newmont auch mit der Produktion von Silber, Kupfer Blei und Zink befasst. Am 18. April 2019 wurde die Übernahme der Goldcorp, Inc. vollzogen. Zum 1. Juli 2019 wurde die Nevada Gold Mines LLC gegründet, an der Newmont mit 38,5 Prozent beteiligt ist. Die Wurzeln von Newmont reichen bis ins Jahr 1921 zurück.

Offizielle Webseite: www.newmont.com