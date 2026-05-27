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Newmont

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WKN 853823
ISIN US6516391066
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 28,97 26,85 22,67 18,68 11,81
    Nettogewinn (Mrd) 10,88 9,79 7,17 3,38 -2,47
    Gewinn/Aktie 10,81 9,70 6,41 2,92 -2,97
    Dividende/Aktie 1,07 1,05 1,60 1,00 1,60
    Rendite (%) 1,13 1,11 1,60 2,69 3,87
    KGV 8,85 10,01 15,58 12,75 -
    KUV 3,35 3,76 4,84 2,27 4,04

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Newmont Corp. (früher Newmont Mining Corporation) ist einer der weltweit führenden Goldproduzenten. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über wesentliche Aktivitäten und/oder Vermögenswerte in den USA, der Dominikanischen Republik, Peru, Chile, Mexiko, Surinam, Ghana sowie Australien und Neuseeland. Die zurechenbaren nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven belaufen sich auf mehr als 90 Millionen Unzen. Neben Gold ist Newmont auch mit der Produktion von Silber, Kupfer Blei und Zink befasst. Am 18. April 2019 war die Übernahme der Goldcorp, Inc. vollzogen und zum 1. Juli 2019 die Nevada Gold Mines LLC gegründet worden, an der Newmont mit 38,5 Prozent beteiligt ist. 2023 wurde der Zusammenschluss mit der Newcrest Mining Ltd. angekündigt, der inzwischen vollzogen ist. Wurzeln von Newmont reichen bis ins Jahr 1921 zurück.

    Offizielle Webseite: https://www.newmont.com

    Aktionärsverteilung