Unternehmensprofil

Die New Work SE (zuvor XING SE) betreibt unter www.xing.com und www.kununu.com zwei Webseiten für Professional Networking. Ziel des Portals ist es, den Kunden zu ermöglichen, online neue geschäftliche Kontakte zu knüpfen, bestehende zu vertiefen und den eigenen Wirkungsbereich auf neue Märkte auszudehnen. Dabei registriert sich jeder Teilnehmer online mit einem persönlichen Profil. Hierbei bestimmen die Mitglieder selbst, welche Daten sie anderen Nutzern zur Verfügung stellen und welche Informationen sie nur begrenzt zugänglich machen. Bestimmte Informationen können so nur für eine definierte Gruppe freigegeben werden. Club-Mitglieder können sich innerhalb der Community einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen oder selbst ein solches aufbauen. Such-Funktionen ermöglichen, andere Club-Mitglieder zu identifizieren, die für eigene Vorhaben interessant sein können. Das Geschäft gliedert sich in die Segmente "B2C", "B2B E-Recruiting" und "B2B Marketing Solutions".

Offizielle Webseite: www.new-work.se