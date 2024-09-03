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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Nokia

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WKN 870737
ISIN FI0009000681
Börse -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 22,13 20,75 19,89 19,22 22,26
    Nettogewinn (Mrd) 2,31 1,94 0,66 1,28 0,68
    Gewinn/Aktie 0,33 0,21 0,12 0,23 0,12
    Dividende/Aktie 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13
    Rendite (%) 2,04 1,89 2,51 3,28 4,26
    KGV 19,68 23,29 46,43 18,58 25,43
    KUV 2,04 2,17 1,61 1,20 0,76

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Nokia Corp. ist ein weltweit agierender Telekommunikationskonzern. Die Geschäftstätigkeit ist in die drei Berichtssegmente Networks, Nokia Software and Nokia Technologies unterteilt. Networks umfasst die Bereiche Mobile Networks (Mobilfunk einschließlich Makrofunk, Kleinzellen und Cloud-native Funklösungen), Global Services (Netzwerkplanung und -optimierung, Netzwerkimplementierung, Systemintegration sowie unternehmensweite Managed Services), Festnetz (Kupfer- und Glasfaser Zugangsprodukte, Lösungen und Dienstleistungen) und IP/Optical Networks (IP-Routing und optische Transportsysteme). Nokia Software stellt das Cloud Core Software-Portfolio sowie verschiedene Software-Anwendungen z.B. für Cloud-, IoT-, Sicherheits- und Analyse-Plattformen zur Verfügung. Die Kompetenzen von Nokia Technologies kommen in praktisch allen heute genutzten Mobilgeräten zum Einsatz.

    Offizielle Webseite: https://www.nokia.com

    Aktionärsverteilung