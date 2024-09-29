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NORMA Group

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WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 865,33 828,36 841,34 1.179,27 1.225,79
    Nettogewinn (Mio) 21,11 10,49 -81,69 14,79 27,92
    Gewinn/Aktie 0,52 1,98 -2,57 0,46 0,87
    Dividende/Aktie 0,43 0,45 0,14 0,40 0,45
    Rendite (%) 2,34 2,45 0,96 2,68 2,84
    KGV 17,95 25,11 - 32,43 18,20
    KUV 0,44 0,32 0,55 0,40 0,41

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Norma Group SE ist nach eigenen Angaben Markt- und Technologieführer auf dem Gebiet der hochentwickelten Verbindungstechnik (Engineered Joining Technologies, EJT). Das Portfolio von mehr als 30.000 Produkten und Lösungen gliedert sich in die Kategorien Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme. Im Bereich EJT liefert Norma funktionskritische Lösungen, die für spezifische Anforderungen von Erstausrüstern entwickelt werden. Im Bereich Vertriebsservice werden die standardisierten Verbindungsprodukte der Marken Aba, Breeze, Clamp-All, Gemi, Norma, R.G. Ray, Serflex, Serratub, Terry und Torca u.a. vermarktet. Einsatz finden die Produkte in Systemen zur Emissionskontrolle, in Kühlsystemen, bei Luftansaugung und Induktion wie auch in Hilfssystemen und Infrastruktureinrichtungen.

    Offizielle Webseite: https://www.normagroup.com

    Aktionärsverteilung