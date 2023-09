Unternehmensprofil

Nucor Corp. und ihre Tochtergesellschaften produzieren Stahl und Stahlprodukte. Die Gruppe produziert auch Eisenschwamm (DRI) für den Einsatz in den eigenen Stahlwerken. Über The David J. Joseph Co. und deren Tochtergesellschaften (DJJ), verarbeitet die Gruppe Eisen- und Nichteisenmetalle und vermarktet Eisen- und Nichteisen-Metalle, Roheisen, metallisierte Eisenerzbriketts und DRI. Betriebsanlagen wie auch die Kunden sind überwiegend in Nordamerika angesiedelt. Zur Gruppe gehören zudem mehrere internationale Handelsunternehmen, die sowohl selbst als auch fremd produzierten Stahl und Stahlprodukte kaufen und verkaufen. Außerdem ist Nucor der größte Stahlschrott-Recycler in Nordamerika; in 2014 waren es rund 19,0 Millionen Tonnen.

Offizielle Webseite: www.nucor.com