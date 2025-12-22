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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Nucor

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WKN 851918
ISIN US6703461052
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 40,52 40,17 32,49 30,73 34,71
    Nettogewinn (Mrd) 4,30 4,34 2,04 2,32 4,91
    Gewinn/Aktie 18,29 18,23 7,52 8,47 18,05
    Dividende/Aktie 2,28 2,24 2,21 2,17 2,07
    Rendite (%) 0,89 0,87 1,35 1,86 1,19
    KGV 14,18 13,88 21,69 13,78 9,64
    KUV 1,44 1,48 1,15 0,89 1,23

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Nucor Corp. und ihre Tochtergesellschaften produzieren Stahl und Stahlprodukte. Die Gruppe produziert auch Eisenschwamm (DRI) für den Einsatz in den eigenen Stahlwerken. Über The David J. Joseph Co. und deren Tochtergesellschaften (DJJ), verarbeitet die Gruppe Eisen- und Nichteisenmetalle und vermarktet Eisen- und Nichteisen-Metalle, Roheisen, metallisierte Eisenerzbriketts und DRI. Betriebsanlagen wie auch die Kunden sind überwiegend in Nordamerika angesiedelt. Zur Gruppe gehören zudem mehrere internationale Handelsunternehmen, die sowohl selbst als auch fremd produzierten Stahl und Stahlprodukte kaufen und verkaufen. Außerdem ist Nucor der größte Stahlschrott-Recycler in Nordamerika; in 2014 waren es rund 19,0 Millionen Tonnen.

    Offizielle Webseite: https://www.nucor.com

    Aktionärsverteilung