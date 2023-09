Unternehmensprofil

OCI NV ist ein weltweit tätiger Hersteller von Düngern und Chemikalien. Die Gesellschaft produziert und vertreibt Handelsammoniak in Granulatform, Kalzium-Ammoniumnitrat, Harnstoff-Ammoniumnitrat, Ammonium Sulfat, Dieselabgasflüssigkeit, Melamin und andere Stickstoffprodukte sowie Methanol. Der Absatz erfolgt im Wesentlichen an landwirtschaftliche und industrielle Kunden. Das operative Geschäft des Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente " Nitrogen" und " Methanol". Im Frühjahr 2014 übernahm der niederländische Konzern 99,84% der Anteile der ehemaligen Mutter OCI SAE.

Offizielle Webseite: www.oci.nl