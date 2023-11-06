Unternehmensprofil

Die OCI NV ist ein weltweit tätiger Hersteller von Düngern und Chemikalien. Die Gesellschaft produziert und vertreibt Handelsammoniak in Granulatform, Kalzium-Ammoniumnitrat, Harnstoff-Ammoniumnitrat, Ammonium Sulfat, Dieselabgasflüssigkeit, Melamin und andere Stickstoffprodukte sowie Methanol. Der Absatz erfolgt im Wesentlichen an landwirtschaftliche und industrielle Kunden. Das operative Geschäft des Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente "Nitrogen" und "Methanol". 2024 hat das Unternehmen seine 50-prozentige Beteiligung an Fertiglobe und die 100-prozentige Beteiligung an OCI Nitrogen Iowa für insgesamt mehr als sechs Milliarden US-Dollar veräußert.

Offizielle Webseite: https://www.oci.nl