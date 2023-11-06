Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

OCI NV

%
H T
WKN A1W4QF
ISIN NL0010558797
Börse -
Stand -
OCI NV Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu OCI NV

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu OCI NV

    dpa-AFX News zu OCI NV

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu OCI NV

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,10 1,07 1,09 0,98 1,96
    Nettogewinn (Mrd) 0,01 -0,01 0,18 5,20 -0,09
    Gewinn/Aktie 0,04 -0,09 0,87 23,59 -2,12
    Dividende/Aktie - - - 14,50 4,35
    Rendite (%) - - - 129,54 15,03
    KGV 106,83 - 4,13 0,47 -
    KUV 0,84 2,27 0,70 2,43 3,11

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die OCI NV ist ein weltweit tätiger Hersteller von Düngern und Chemikalien. Die Gesellschaft produziert und vertreibt Handelsammoniak in Granulatform, Kalzium-Ammoniumnitrat, Harnstoff-Ammoniumnitrat, Ammonium Sulfat, Dieselabgasflüssigkeit, Melamin und andere Stickstoffprodukte sowie Methanol. Der Absatz erfolgt im Wesentlichen an landwirtschaftliche und industrielle Kunden. Das operative Geschäft des Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente "Nitrogen" und "Methanol". 2024 hat das Unternehmen seine 50-prozentige Beteiligung an Fertiglobe und die 100-prozentige Beteiligung an OCI Nitrogen Iowa für insgesamt mehr als sechs Milliarden US-Dollar veräußert.

    Offizielle Webseite: https://www.oci.nl

    Aktionärsverteilung