Unternehmensprofil

Pearson PLC ist eine internationale Mediengruppe, deren Wurzeln zurück ins 19. Jahrhundert reichen. Die Geschäftstätigkeit unterteilt sich in die Segmente North America Education, International Education, Professional, die Financial Times Group und die Penguin Group. Das Angebot an Informationen und Veröffentlichungsmedien reicht von aufbereiteten Informationen für internationale Geschäftskunden (Financial Times Group) über Lern- und Testprogramme für alle Altersstufen von der Vorschule bis zum Studium (Pearson Education) bis hin zu Kinder- und Kochbüchern (Penguin Group). Im Oktober 2012 teilte das Unternehmen mit, eine strategische Allianz mit Bertelsmann zu planen, wodurch es die Mehrheitsbeteiligung an der Penguin Group auf 47 Prozent herunterfahren wird.

Offizielle Webseite: www.pearson.com/corporate