Unternehmensprofil

Pernod Ricard SA ist nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Weine und Spirituosen. Mit ca. 86 Partnerunternehmen vertreibt der Konzern über 36 bekannte Marken, unter anderem zählen hier Jameson Irish Whiskey, Jacob's Creek, Havana Club rum, Chivas Regal, Martell cognac, The Glenlivet, Ballantine`s, Malibu, Kahlúa, Beefeater Gin, Mumm und Perrier-Jouët Champagner, Brancott und Absolut Vodka zu den bekannteren (Marken) hierzulande. Das Geschäft ist in die Regionalsegmente "America", "Europe" und "Asia/Rest of World" unterteilt. Die Gründung des Unternehmens geht auf die Fusion von Pernod und Ricard im Jahr 1975 zurück.

Offizielle Webseite: www.pernod-ricard.com