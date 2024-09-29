Pfeiffer Vacuum
Aktuelle Nachrichten zu Pfeiffer Vacuum
dpa-AFX News zu Pfeiffer Vacuum
EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG gibt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt (deutsch)
EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG aktualisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 (deutsch)
EQS-News: Einvernehmliche Amtsbeendigung der Pfeiffer Vacuum Vorstandsvorsitzenden Frau Dr. Britta Giesen (deutsch)
EQS-Adhoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Einvernehmliche Amtsbeendigung der Vorstandsvorsitzenden Frau Dr. Britta Giesen (deutsch)
EQS-News: Der Aufsichtsrat der Pfeiffer Technology AG beschließt neue Vorstandsstruktur und beruft ein weiteres Vorstandsmitglied (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz ()
|-
|-
|850.063.000,00
|884.561.000,00
|956.251.000,00
|Nettogewinn ()
|-
|-
|60.513.000,00
|37.708.000,00
|77.051.000,00
|Gewinn/Aktie
|11,90
|-
|6,13
|3,82
|7,81
|Dividende/Aktie
|0,15
|-
|-
|0,11
|0,11
|Rendite (%)
|0,10
|4,43
|-
|0,07
|0,07
|KGV
|12,87
|15,55
|25,71
|40,10
|19,64
|KUV
|-
|1,42
|1,83
|1,71
|1,58
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Pfeiffer Vacuum Technology AG gehört international zu den ersten Adressen für Lösungen in der Vakuumtechnologie. Das Produktportfolio gliedert sich in die Bereiche Vakuumerzeugung (Turbopumpen und Vorpumpen), Vakuummessung und -analyse, Installationselemente, Vakuumkammern, Vakuumsysteme und Lenksuche. Die Kunden kommen aus unterschiedlichen Marktsegmenten, wie z.B. der analytischen Industrie (u.a. Bio- und Gentechnologie), der Forschung & Entwicklung (u.a. Forschungseinrichtungen und Labors), der Halbleiterindustrie, der chemischen Industrie (Life Science, Biochemie und Pharmazie) sowie der Beschichtungsindustrie (u.a. CDs). Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben weltweit einen aktiven Kundenstamm von etwa 14.000 Kunden. Die etwa 20.000 Produkte werden in Europa, den USA und Asien vertrieben. Durch den Zusammenschluss mit adixen und Trinos in 2010 hatte sich das Unternehmen vom Spezialisten für Turbomolekularpumpen zum Komplettanbieter für Vakuumtechnik entwickelt.
Offizielle Webseite: https://www.pfeiffer-vacuum.com