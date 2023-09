Unternehmensprofil

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG gehört international zu den ersten Adressen für Lösungen in der Vakuumtechnologie. Das Produktportfolio gliedert sich in die Bereiche Vakuumerzeugung (Turbopumpen und Vorpumpen), Vakuummessung und -analyse, Installationselemente, Vakuumkammern, Vakuumsysteme und Lenksuche. Die Kunden kommen aus unterschiedlichen Marktsegmenten, wie z.B. der analytischen Industrie (u.a. Bio- und Gentechnologie), der Forschung & Entwicklung (u.a. Forschungseinrichtungen und Labors), der Halbleiterindustrie, der chemischen Industrie (Life Science, Biochemie und Pharmazie) sowie der Beschichtungsindustrie (u.a. CDs). Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben weltweit einen aktiven Kundenstamm von etwa 14.000 Kunden. Die etwa 20.000 Produkte werden in Europa, den USA und Asien vertrieben. Durch den Zusammenschluss mit adixen und Trinos in 2010 hatte sich das Unternehmen vom Spezialisten für Turbomolekularpumpen zum Komplettanbieter für Vakuumtechnik entwickelt.

Offizielle Webseite: www.pfeiffer-vacuum.de