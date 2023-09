Unternehmensprofil

Die in China ansässige Pinduoduo Inc. betreibt eine mobile Plattform, die Käufern eine umfassende Auswahl an preisgünstigen Waren bieten. Die Plattform basiert auf einem innovativen "Teamkauf"-Modell. Käufe können entweder direkt über die Plattform oder über beliebte soziale Netzwerke wie Weixin und QQ getätigt werden. Die Nutzer werden ermutigt, Produktinformationen in diesen sozialen Netzwerken zu teilen und ihre Kontakte einzuladen, ein Einkaufsteam zu bilden, das sich preisliche Vorteile gegenüber dem Einzelkauf verschaffen kann. Die Zahl der aktiven Käufer stieg in den vergangenen Jahren rasant, von 418,5 Millionen in 2018 auf 788,4 Millionen in 2020. Die Zahl der aktiven Händler wird für 2020 mit 8,6 Millionen angegeben.

Offizielle Webseite: www.pinduoduo.com