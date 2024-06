Steht eine große Rallye im E-Commerce-Bereich bevor? Und falls ja, auf welche Aktien sollten Anleger dann setzen. Denn neben Schwergewicht Amazon gibt es mittlerweile auch eine andere Aktie, die in dem Sektor für Furore sorgt. Wir geben einen Überblick, welches Investment jetzt Sinn macht.

Explodiert bei den Menschen bald wieder die Lust am Onlineshopping? Immer noch zu erwartenden Zinssenkungen und ein an Fahrt gewinnendes Wirtschaftswachstum könnten der Branche zumindest einen ordentlichen Schub geben.

Neben Amazon hat sich in dem Sektor aber noch ein weiter aufstrebender Player positioniert, dessen Aktie zuletzt für Furore sorgte. Aber kann der Titel dem Platzhirsch wirklich das Wasser reichen?

PDD Holdings und Temu machen Druck auf Amazon

Einen Höhenflug in der Branche erlebt gerade der chinesische E-Commerce-Händler PDD Holdings (früher Pinduoduo) mit seinem international tätigen Geschäftszweig Temu. Die Plattform, die es auch in Deutschland gibt, setzt auf eine breite Produktpalette zu vergleichsweise niedrigen Preisen. Dazu kommt eine Art „Gamification“. Kunden können beispielsweise durch das Drehen eines „Glücksrads“ zusätzliche Rabatte für Produkte herausschlagen.

Das System scheint anzukommen. Allein im Februar wurde die Temu-App fast 30 Millionen Mal weltweit heruntergeladen. Innerhalb von zwei Jahren konnte die Aktie zudem um 150 Prozent zulegen und Experten sind bullisch, dass der E-Commerce-Player mit seinen Tiefpreisen diesen Lauf fortsetzen kann. An der Wall Street trauen Analysten der Aktie von PDD im Schnitt noch ein Upside von fast 47 Prozent zu.

Amazon-Aktie immer noch die beste Alternative?

Die Aktie von Amazon kommt dagegen an der Wall Street „nur“ noch auf ein Aufwärtspotenzial von knapp über 20 Prozent. Und auch bei der Preisgestaltung dürfte Temu so schnell niemand etwas vormachen.

Dennoch gibt es für Anleger natürlich einige Gründe, die Amazon-Aktie nicht gleich abzustoßen. Dass ein so großer Konzern nicht immer so viel Wachstumspotenzial hat wie ein aufstrebendes chinesisches Unternehmen, dürfte klar sein. Dafür bietet Amazon allein durch seine gewachsenen Strukturen mehr Sicherheit im Handel und an der Börse.

Die Lieferzeiten sind bei Temu wesentlich länger als bei Amazon und auch die Produktpalette ist bei Amazon noch größer. In diesem Bereich dürfte Amazon auch weiterhin einen Burggraben haben, den so schnell niemand überwindet. Anleger können aber durchaus überlegen, ob sie beispielsweise mit dem Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE nur etablierten Konzernen wie Amazon ihr Vertrauen schenken oder zusätzlich zumindest eine Zehe in das Geschäft von PDD beziehungsweise Temu halten. Die Wachstumsstory der Chinesen ist beeindruckend und dürfte an der Börse noch einiges zu bieten haben.

Die Risiken bei den Produkten sollten Anleger aber im Auge behalten. Die Verbraucherzentrale warnte bereits in diesem Jahr, dass die niedrigen Preise bei Temu mit einer geringeren Produktqualität und -sicherheit verbunden sein können. Temu bezog zwar zu einigen Kritikpunkten schon selbst Stellung, Anleger sollten sich vor einem Investment aber gründlich informieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.