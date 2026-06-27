Unternehmensprofil

Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) ist eine Holdinggesellschaft mit Beteiligungen in den Bereichen Mobilitäts- und Industrietechnologie. Als Kernbeteiligungen hält die Porsche SE die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG und 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft. Darüber hinaus ist die Porsche SE Minderheitsgesellschafter bei Technologiefirmen in Nordamerika, Europa und Israel sowie in Private Equity und Venture Capital Fonds investiert. Die Porsche Automobil Holding SE wurde 2007 zur Verwaltung ihrer damaligen Beteiligungen an der Volkswagen Aktiengesellschaft und an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, die das operative Porsche-Geschäft repräsentierte, gegründet. In den Jahren 2009 und 2012 wurde das operative Porsche-Geschäft dann in zwei Schritten an die Volkswagen Aktiengesellschaft übertragen mit dem Ziel, einen integrierten Automobilkonzern von Volkswagen und Porsche zu schaffen.

Offizielle Webseite: https://www.porsche-se.com